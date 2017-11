Beklædningshåndværkeruddannelsen på Next i Ishøj, hvor man blandt andet kan uddanne sig til skrædder, fik tildelt 40 kvotepladser i 2017, men har i 2018 ikke fået en eneste kvoteplads. Det betyder, at skolen er i fare for at lukke, vurderer uddannelsesleder på Next, Lærke Rau. Foto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: Skrædderuddannelse hænger i en tynd tråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skrædderuddannelse hænger i en tynd tråd

Sydkysten - 23. november 2017 kl. 12:03 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig dimitterede 8 elever på beklædningshåndværkeruddannelsen på Next i Ishøj, og yderligere syv elever blev færdige som beklædningsassistenter. Men muligheden for fremover at uddanne sig til skrædder, buntmager eller hattemager i Ishøj hænger i en tynd tråd. Uddannelsen er nemlig i fare for at lukke, fordi den ikke er blevet tildelt såkaldte kvotepladser fra januar 2018. Uddannelser med kvotepladser gør det netop muligt at blive optaget og komme i skolepraktik uden at have en uddannelsesaftale med en virksomhed, men fra januar kan unge ikke søge ind på skrædderuddannelsen i Ishøj uden på forhånd at have en praktikaftale med en virksomhed. Ifølge uddannelsesleder på Next, Lærke Rau, truer det uddannelsen på sin eksistens.

- Det kommer højst sandsynlig til at betyde, at uddannelsen lukker. Det eneste, der kan redde den, er, hvis branchen tager flere elever i praktik, men de fleste virksomheder i branchen er små skrædderier. De har ikke store produktioner. Det er bittesmå virksomheder, der har meget projektarbejde, og de kender ikke deres fremtid ret lang tid frem, så det er svært for dem at tage praktikelever ind, fortæller Lærke Rau.

Trist udvikling Hun ærgrer sig over, at uddannelsen ikke har fået del i de kvotepladser, som undervisningsministeriet har uddelt i 2018, og kalder det trist, hvis faget ikke overlever under de nye rammer.

- Det, vi kan gøre, er at ændre skrædderbranchens opfattelse. Det er det, der er den store udfordring. Vi er rundt og snakke med virksomhederne hele tiden, og der nævner vi de her ting omkring 0-kvoter og konsekvensen, at der ikke kommer flere elever nu. Vi bruger meget krudt på at gøre det tydeligt for virksomhederne, hvor billigt det er at holde elever, og gøre det mere enkelt for dem at have elever, siger uddannelseslederen.

Hun forklarer, at beklædningshåndværkeruddannelsen har ligget i Ishøj i mere end femten år, og uddannelsen bliver kun udbudt to andre steder i landet. I Herning fokuserer uddannelsen primært på industriarbejde, mens uddannelserne i Sønderborg og Ishøj har lagt deres fokus på skrædderfaget, hvor man blandt andet uddanner eleverne i at blive herre- og dameskrædder, teaterskrædder, hattemager og buntmager.

Som faglærer og skolepraktikinstruktør har Jannie Rasmussen i femten år været med til at uddanne elever i skrædderfaget i Ishøj. Ligesom Lærke Rau frygter hun nu for uddannelsens fremtid.

- Jeg synes, det er synd. Man ødelægger fundamentet for et godt, gedigent håndværk. Det er en passioneret uddannelse, og eleverne er meget bevidste om, hvad de går ind til, siger Jannie Rasmussen.

Beklædningshåndværkeruddannelsen i Ishøj modtager normalt mellem 50 og 70 ansøgninger hvert halve år. Man kan også tage uddannelsen som mesterlære, og det er lykkedes to elever at få en forhåndsaftale med virksomheder. De starter derfor på uddannelsen til januar. Ellers kan antallet af nye studerende, der starter efter jul, tælles på en hånd, fortæller faglærer Jette Roed.