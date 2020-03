Skoringen har åbnet ny sneakers-butik i Waves

Her kan kunderne lade sig inspirere i et univers af sneakers fra nogle af de mest kendte og popu¬lære brands som Adidas, New Balance, Puma, Fila m.m. Personalet har længe set frem til at løfte sløret for det nye koncept, og forventningerne er store.

- Vi er simpelthen så begejstrede for det nye SNEAX Store-koncept, og vi har længe set frem til at kunne præsentere kunderne for det. Det er fedt, at vi nu kan tilbyde et langt større og federe udvalg af de trendy og populære sneakers fra de mest populære og efterspurgte brands. Det kan vi allerede nu mærke, at kunderne sætter stor pris på. Sneakers appellerer jo til alle aldersgrupper og bliver kun mere og mere populære, så jeg er ret overbevist om, at SNEAX Store bliver et hit hos kunderne her i Waves, fortæller souschef Thomas Krogh, som er ansvarlig for den nye SNEAX Store.