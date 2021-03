Skolerne genåbner på mandag

Sundhedsministeriet har på baggrund af nyeste data om smittesituationen i Ishøj, bedt Epidemikommissionen vurdere, om der er grundlag for at åbne skolerne i Ishøj.

Epidemikommissionens vurdering er, at der nu er grundlag for at ophæve restriktionerne, da det er vurderingen, at skolebørnene ikke i betydeligt omfang er årsag til smittespredningen i Ishøj Kommune.