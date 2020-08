Skoler sætter madkundskab på skoleskemaet

Det sker, efter at Spar Nord Fonden, i samarbejde med Danmarks Lærerforening, i starten af 2020 gennemførte et pilotprojekt, hvor 35 folkeskoleklasser over et otte-ugers forløb terpede og spiste sig gennem madkundskab. Projektet har været så stor en succes, at Spar Nord Fonden nu gør undervisningsmaterialet tilgængeligt for alle folkeskoler i hele landet fra næste skoleår.

- Madkundskab i sig selv er både et vigtigt fag, og nu også et eksamensfag som valgfag. I kombination med FN's Verdensmål giver faget en oplagt mulighed for at tale om klima, miljø, madspild og bæredygtighed, som teoretisk baggrund for fornuftig madkundskab. Vores håb om, at rigtig mange madkundskabslærere i hele Danmark vil bestille og benytte materialet, er indfriet. Det tegner til, at vi skal sende mere end 90.000 bøger afsted til langt over 600 skoler i Danmark, siger Elisabeth Rosenbeck Viksnins.