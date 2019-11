Se billedserie I fremtidens skole skal børnene arbejde med robotter, og den fremtid flyttede for nyligt ind på Vallensbæks skoler. PR-foto

Skoler indviede fremtidens læringsrum

Sydkysten - 25. november 2019 kl. 15:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele efteråret har elever og medarbejdere knoklet med at blive færdige med at indrette Vallensbæks tre folkeskolers makerspaces. 11. november klokken 11.11 blev de tre lokaler indviet, den røde snor klippet og begejstrede elever kunne nysgerrigt kaste sig over robotter, laserskærere og 3D-printere.

- Det er fedt at se det efter så lang tid, siger Sebastian, der går i 6. klasse på Egholmskolen.

Sebastian er blandt de elever, der har været involveret i designprocessen af lokalerne, og han har desuden været med til at bygge en af lokalets 3D-printere.

Ved indvielsen på Egholmskolen underviser han sammen med klassekammeraten Beatrice de mindre elever i, hvordan de ved hjælp af en iPad styrer robotten. Eleverne lytter koncentreret, mens Sebastian lader fingeren glide hen over iPad'en, og snart piler små robotter hen over gulvet.

- Det er nemt, når man ved, hvad man laver, siger Sebastian med et smil.

Både han og klassekammeraten Beatrice er begejstrede for Egholmskolens nye makerspace og synes, det er en sjov måde at lære på.

- Det, vi lærer her, er jo vigtigt i forhold til fremtiden, og det vi skal kunne, siger Beatrice.

En skole i forandring

Netop fremtiden var noget, borgmester Henrik Rasmussen kom ind på i sin tale ved indvielsen, hvor han besøgte alle tre skoler og ønskede tillykke med de nye makerspaces:

- Det er en skole i forandring, som vi i dag tager hul på med nogle rum, hvor eleverne kan få gode ideer, styrke deres nysgerrighed og deres initiativ til at gå i skole. Vi får nogle skoler, hvor vi i samarbejdet mellem ansatte og elever kan udvikle hinanden og lære det bedste af hinanden. For der er ingen tvivl om, at det er jer unge, der har fat i udviklingen af teknologien, og det er jer, der i fremtiden skal sørge for, at tingene kommer til at virke, sagde han.

Og det var ikke kun eleverne, der fik lov at lege med de nye teknologiske værktøjer - også borgmesteren skulle finde sin kreative side frem. På hver skole blev han nemlig præsenteret for en aktivitet, som han skulle lave sammen med en elev. På Pilehaveskolen skulle han for eksempel lave kommunens logo ved hjælp af en laserskærer, mens han på Vallensbæk Skole skulle få en robot igennem en labyrint uden at vælte forhindringerne.

En bæredygtig tilgang

Ud over den digitale dannelse er FN's verdensmål et gennemgående tema i de tre makerspaces, der er skabt ud fra et upcycling-princip. Det vil sige, at gamle møbler er blevet shinet op og brugt i indretningen. For eksempel ved at lave bænke ud af stablede paller eller ved at give gamle brædder et lag farvestrålende maling og bruge dem som skillevæg. Også gamle skolekort og lædersofaer har fundet vej i indretningen, og samtidig er de 17 verdensmål brugt som en del af vægudsmykningen.