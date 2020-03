Skolelever har malet dronningens gaver

FAKTA Kommunernes Landsforening (KL) ønsker med den samlede gave fra de 98 kommuner at bidrage til, at børn og unge får et lige så nært forhold til kongehuset som de voksne borgere i kommunerne, der ofte har haft glæde af dronningens og kongefamiliens besøg. Samtidig har ønsket være at skabe en gave af blivende karakter med varige minder. Derfor er motiverne i alle malerier inspireret af temaerne 'Dronning Margrethe II' og 'et vartegn i min kommune'.

- Jeg har glædet mig rigtig meget til at se jeres malerier. Jeg er rigtig stolt over at skulle vælge det maleri som Dronning Margrethe skal have i fødselsdagsgave, og jeg kan allerede nu se at det bliver svært at vælge blandt jeres flotte malerier, sagde Ishøjs borgmester, som derfor også er glad for, at alle de malerier, som ikke blev valgt, vil blive udstillet i området foran Byrådssalen på rådhusets 2. sal. Her vil de stå de næste par uger, hvor alle borgere har mulighed for at se dem i rådhusets åbningstid.