Skole fylder 50 år: - Børnene skal tages seriøst

Sydkysten - 04. maj 2018 kl. 11:45 Af Janus Spøhr

En forældrekreds tog i 1968 initiativ til at lave Hundige Lille Skole, der i de første år hed Hedeboegnens Lille Skole. Skolen var en udbrydergruppe af Albertslund Lille Skole.

I mange år havde skolen kun op til 80 elever, og den var lukningstruet i starten af 80'erne. I dag er der ét spor på hvert klassetrin. Lars Støchkel-Hinnum, skolens leder, fortæller historien om Hundige Lille Skole i en uge, hvor der er gang i forberedelserne til på lørdag, hvor den kan fejre 50-års jubilæum. Meget er sket siden åbningen, men værdigrundlaget er fastholdt.

- Vi anskuer eleven som et subjekt. Der er en pædagogisk ramme, som eleven kan være et aktivt handlende menneske i, siger Lars og fortsætter:

- Alt, hvad der laves hernede, er med henblik på læring til eleverne - personligt, socialt eller fagligt. Det er vigtigt, at børnene tages seriøst. Derfor forventer vi meget af vores lærere, men også af forældrene, så vi i et samarbejde skaber de bedste rammer for skolegangen.

Skolen bygger på en lilleskolepædagogik om, at mennesket lever i en foranderlig verden, hvor værdien af dets tænkning og viden skal vurderes på, om det stemmer overens med verden, men også, om den sætter mennesket i stand til at løse problemer og handle på gavnlige måder og ikke mindst, om det har mod og appetit på livet. Læring og erfaring er knyttet til menneskets aktive handling i verden, hvor man netop lærer ved at tilegne sig viden og erfaring gennem konkrete og praktiske problemløsninger.

Et større perspektiv

Konkret tilbyder skolen blandt andet én lejrskole hvert skoleår, mens den også har samarbejdsskoler i Ungarn og Tyskland, som eleverne besøger ofte.

- Udvekslingsturene til Ungarn og Tyskland er ikke bare en rejse, det er en dannelsesrejse, hvor de skal undersøge, hvad forskellen på at være ung i Ungarn eller Tyskland er sammenlignet med i Danmark. Eleverne er en slags miniantropologer, der skal undersøge, hvad der binder europæere sammen, og hvad der gør os forskellige. Det kan give eleverne en oplevelse af, at verden er stor, siger skolelederen.

Kulturel åbenhed, fleksible arbejdsformer og kreativitet er nogle af de ting, som Danmark skal klare den globale konkurrence på, og det vil skolen blandt andet uddanne og danne eleverne til. Samtidig er der, som på enhver anden skole i Danmark, fokus på det faglige niveau. Det er bare ikke nok, mener Lars Støch- kel-Hinnum

- Det er vigtigt, at eleverne prøver at stå på egne ben. Derfor tager de også på lejrskole allerede i 0. klasse. Mod er vigtigt for os. Det at kunne rejse sig op og give udtryk for holdninger betyder en del for os, siger han og understreger, at de sociale og personlige kompetencer er lige så vigtige som de faglige.

En skole for alle

Ofte, når snakken falder på privatskoler, kan man få det indtryk, at de kun er for ressourcestærke familier med tykke pengepunge. Sådan er det dog ikke, lyder det fra skolelederen på Hundige Lille Skole.

- Alle er velkomne. Vi favner bredt med alle socialklasser. Der er både akademikerbørn og enlige mødre, som vælger os. Diversiteten er vigtig. Det farlige for en skole er, når der kun er børn, der ligner hinanden. Vi skal afspejle samfundet, og det gør vi. Vi skal ikke lukke os om os selv, siger han.

Når eleverne forlader niende klassen, skal de fagligt og personligt være klar til at fortolke virkeligheden, forklarer Lars.

- Eleverne skal være livsduelige samfundsborgere, men de skal også kunne tilføre samfundet andet, end det har brug for ved at tænke innovativt og kreativt. Det er ikke kun vigtigt, at eleverne kan finde ud af matematik og dansk, men også, at de forstår kritisk tænkning og at bruge fantasien, siger han.