Skilteskoven på vej væk

Sådan tænker man tilsyneladende på rådhuset i Vallensbæk, efter at flere borgere har henvendt sig med meldinger om, at skiltningen mange steder i bedste fald er forvirrende - og i værste fald er de trafikfarlige, fordi trafikanterne kigger på skiltene og ikke på trafikken. Derfor har forvaltningen bedt teknik- og miljøudvalget om at få lov til at gå i dialog med politiet for at reducere antallet af skilte i kommunen. Og politikerne er ganske enige om sagen: