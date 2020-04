Se billedserie Af Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Skibstømmer og flintesten er blevet til udstilling i marinaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skibstømmer og flintesten er blevet til udstilling i marinaen

Sydkysten - 29. april 2020 kl. 19:19 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have fløjet charterfly i 40 år har den pensionerede pilot Erling Grün fået en mere jordnær hobby. Han samler sten, drivtømmer og andet fra stranden mellem Hundige og Ishøj. De ting han samler, sætter han sammen til skulpturer, figurer og billeder.

- De der planker er sandsynligvis skibstømmer fra slaget i Køge Bugt, siger han og peger på nogle af sine figurer, der er sat sammen af store stykker træ, hvor han har klistret nogle sten på, så det ligner personer.

Erling Grün har stillet sine figurer ud i solen foran sin fiskerhytte ved Træskibsbroen i Greve Marina.

- En del folk kommer forbi og kigger og snakker lidt om dem. Jeg sælger dem ikke, for det er ikke for pengene, jeg laver dem. Jeg har en glæde ved at vise dem frem og ved at samle dem, siger Erling Grün.

Og folk stopper op og kigger på figurerne - blandt andet to damer:

- Hvor er de fine, siger den ene, mens hun ser lidt nærmere på nogle af de mange figurer.

- Her skal jeg have mine børn med ned, sagde den anden, inden Erling Grün fortæller dem lidt om, hvordan han laver dem:

- Jeg gør ikke så meget ved dem. Jeg samler figurerne. Stenene finder jeg, og du skal helst ligne et eller andet. For eksempel den her, som havde hullet, som mund og tænderne, og to huller til øjne. De var der allerede, da jeg fandt den. Jeg malede bare lige tænderne for at fremhæve dem, siger Erling Grün, da han står ved et par figurer, der ligner en nøgen mand og kvinde, der ligger ved siden af hinanden.

Nogle billeder på væggen er sat sammen af flinteafslag, som han har fundet i nærheden:

- Arkæologer har senere fortalt mig, at der engang har været en stenalderboplads her, og det her er så gamle flinteøkser, siger han og peger på stenene.

- Min udstilling vækker de flestes opmærksomhed, når de kommer forbi, siger han og understreger man naturligvis velkommen til at kigge og snakke.

Udstillingen kan ses på dage med godt vejr på Greve Marina, hvis man følger Hejren helt ud til vandet og går til venstre ved Træskibsbroen.