Skibet bjærges i weekenden

Ishøj: En gammel fiskekutter er gået til bunds i Ishøj Havn og omkring den flyder en regnbuefarvet væske i overfladen - det typiske tegn på, at der er lækket en smule diesel fra skibet, ligesom lugten af diesel hang i luften.

- Der er fuld kontrol over båden. Den er sunket og den bliver hevet op, lyder det fra assisterende havnefoged Thomas Hertz.

Han forklarer, at både kommunens miljøafdeling og beredskabet har tilset skibet, og at man nu er ved at forberede bjergningen.