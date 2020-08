Skeetskytte fra Vallensbæk vinder junior-DM

Danmarksmesterskabet blev afholdt i København, weekenden 22-23 august 2020. Efter fem runder med hver 25 lerduer havde Frederik Mast og Jesper Larsen fra Jetsmark i Nordjylland begge opnået 105 træffere og skulle derefter ud i en nervepirrende Shoot off. I Shoot off skydes dubleér, hvor der er to lerduer i luften samtidig, som skal rammes med to skud, indtil den ene skytte har ramt bedre end den anden. Begge skytter fik to træffere i første dublé, og da Jesper Larsen tabte duerne i anden dublé, kunne Frederik Mast sikre sig DM-guldet med sine to træffere.