Skal være bedre for passagererne: Lille Syd-banen overdraget til regionen

Sydkysten - 19. marts 2018 Af Petter Becker-Jostes

Det er en "gave" af en pæn størrelsesorden, transportminister Ole Birk Olesen (LA) mandag eftermiddag gav til formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen (S).

I et tog på Havdrup Station mødtes de to for at underskrive den aftale, der fra slutningen af 2019 overdrager togdriften på Lille Syd-banen fra staten til regionen, og både hos ministeren og regionsrådsformanden var der glæde at spore.

Heino Knudsen kom ind på baggrunden for overdragelsen, da han i sin tale nævnte, at den statslige strækning mellem Køge og Roskilde vil komme til at hænge lidt fritsvævende, når regionaltogene fra Næstved vil komme til at køre via Køge på den nye jernbane mellem København og Ringsted. Her er det en "god fælles løsning" at overdrage jernbanen til regionen, som efter planen skal forlænge den regionale Østbane fra Stevns og Faxe til Køge videre til Roskilde, lød det fra regionsrådsformanden.

- Det giver samtidigt - for rigtig mange - nye attraktive transporttilbud. Ikke mindst for beboerne i Faxe og Stevns, som nemmere vil komme til uddannelsesinstitutionerne i Køge via Ølby Station og bus, og Roskilde og ikke mindst det nye universitetshospital, sagde Heino Knudsen, som også kom ind på et andet mål:

- Mange andre steder i hovedstadsområdet har man S-togsbetjening. Vi vil sammen kunne etablere en tilsvarende banebetjening på en nem, praktisk og billig måde.

Gode erfaringer

For ministeren var det ikke første gang, han var med til at overdrage en jernbanestrækning fra staten til en region. Det har han allerede gjort i Jylland, hvor han overdrog strækningen fra Skørping til Frederikshavn til Region Nordjylland.

- Det er første gang i nyere tid, og erfaringerne fra Region Nordjylland er gode indtil videre, sagde Ole Birk Olesen.

Ministeren sagde også, at det ikke var nogen hemmelighed, at han er tilhænger af en mere markedsorienteret tilgang, men at løsningen her også viser en tredje vej ud over, at staten driver jernbanen eller giver den til en privat aktør.