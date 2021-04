Send til din ven. X Artiklen: Skal ungerne luftes: Her finder du seks sjove legepladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal ungerne luftes: Her finder du seks sjove legepladser

Der er masser af sjove legepladser rundt om i Greve Kommune, og her har vi samlet seks legepladser med forskellige udfordringer

Sydkysten - 23. april 2021 kl. 17:11 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Det er hverken sjovt for børn eller forældre, når turen gang på gang går til den samme legeplads, hvor børnene nærmest med bind for øjnene kan finde alle legepladsens afkroge.

Derfor har vi her på Sydkysten fundet frem til seks sjove legepladser i Greve Kommune, som man kan besøge, hvis børnene skal brænde lidt krudt af.

Der er legepladser for de fleste, og de byder på forskellige udfordringer.

Den første legeplads har vi fundet i Tune. Den ligger i forbindelse med Tune Skole Lunden på Lundegårdshegnet 9 i Tune. Der er tale om en naturlegeplads, som udfordrer både balancen og klatreevnerne, fordi der både bydes på klatrevæg, armgang, balancebomme, gynger og rutsjebane. Da den ligger på en skole er det mest oplagt at besøge legepladsen i weekenden eller udenfor skolens åbningstid.

Ved Tune Skole Lunden finder man en legeplads, hvor balancen og klatreevnerne bliver udfordret. Foto: Emil Kristensen

Foran Kirken i Greve Landsby på Michael Gjøes Vej 1 finder man også en naturlegeplads. Den henvender sig primært til de lidt mindre børn, da rutsjebanerne er lidt mindre og gyngerne ikke så høje. Her er der mulighed for at de børnene kan brænde lidt krudt af, mens de voksne samtidig kan nyde synet af den historiske kirke i baggrunden, og den øvrige del af den historiske bymidte i Greve Landsby.

Foran kirken i Greve Landsby er der etableret en naturlegeplads, som primært henvender sig til de lidt mindre børn. Foto: Emil Kristensen

I Eriksmidekvarteret i Greve finder man et hav af legepladser, og vi har kigget nærmere på et par stykker. I et grønt område mellem Tværager og Krogager finder man en udfordrende legeplads med klatrevæg, klatretorv, hele tre rutsjebaner et gyngestativ og en vippe. Her kan de legeglade børn sagtens få et par timer til at gå.

Mellem Tværager og Krogager finder man denne legeplads, der byder på lidt forskellige udfordringer. Foto: Emil Kristensen

Har de stadig mere energi kan man med fordel gå en tur via stisystemerne til kælkebakken, der ligger, hvor Skelmosevej bliver til Godsager. Her finder man, udover den store kælkebakke, også en lang svævebane og en naturlegeplads med blødt faldunderlag. Her er både klatretårn, rutsjebane, gynger og forskellige balanceudfordringer, som børnene kan give sig i kast med. Derudover ligger legepladsen på en enorm græsplæne, som selvfølgelig kan bruges til fangeleg.

På hjørnet, hvor Skelmosevej bliver til Godsager finder man et grønt område, som både byder på kælkebakke, svævebane og naturlegeplads. Foto: Emil Kristensen

På et lille græsareal mellem Hedager og Lundager i Eriksmindekvarteret finder man en relativt ny legeplads, som modsat mange af naturlegepladserne er lavet primært af metalrør. Det gør den absolut ikke mindre sjov. Her er det især klatreevnerne, der bliver udfordret, og man skal forcere en udfordring eller to for at komme til rutsjebanen. Derfor henvender legepladsen sig primært til de større børn, medmindre far eller mor ikke har noget imod at løfte de små poder op på rutsjebanen igen og igen.

Legepladsen her finder man på et lille græsareal mellem Hedager og Lundager i Eriksmindekvarteret. Foto: Emil Kristensen

På Hundige Havn, eller Greve Marina, som den nu hedder, finder man måske den legeplads i Greve, der byder på den bedste udsigt. Der er nemlig kig ud over Lille Vejlesø. Der er også tale om en naturlegeplads med fokus på balance, men de voksne kan også bruge redskaberne til lidt styrketræning i det fri. Legepladsen udnytter de skovlignende omgivelser, så der kan søges skygge, hvis det bliver varmt. Bliver det rigtig varmt, kan man også tage sig en dukkert på stranden, som ligger få minutters gang fra legepladsen.

Ved Hundige Havn kan man klatre løs med vandet i baggrunden. Foto: Emil Kristensen

Kender du til en god legeplads i Greve Kommune, så skriv gerne en mail til sydkysten.red@sn.dk, så kigger vi gerne nærmere på den.