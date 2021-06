Dette er ikke et billede af den faktiske tilstand - det er et arkivbillede. Men tangen, som skyller op, lugter, og derfor vil mange gerne have det fjernet. Arkivfoto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Skal stranden renses? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal stranden renses?

Sydkysten - 27. juni 2021 kl. 08:58 Af Søren Schaadt LArsen soeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Ildelugtende tang ligger og rådner i Strandparken, og med et forslag på kommunalbestyrelsen, ønskede Socialdemokratiet finde en løsning:

- Hver sommer er der skyllet tang op på Vallensbæk Strand. Det opskyllede tang er ikke fjernet, men i periode dog samlet sammen og lagt til tørre/forrådnelse. Det er en meget ildelugtende oplevelse for de badende gæster. Ved pålandsvind er det ligeledes generende for beboere i hele strandområdet, skriver partiet i oplægget.

- Vi vil gerne have, at forvaltningen finder nogle muligheder for, hvad Strandparken kan gøre ved problemet, så vi også kan blive klogere på, hvad det eventuelt kan komme til at koste, forklarer S-gruppeformand Søren Wiborg.

Det er Strandparken I/S, som står for plejen af Strandparken, og det er Socialdemokraterne klar over, men de mener samtidig, at strandrensningen bør forbedres:

- Nu får vi badeanstalt dernede, men den intensitet, lugten har, når vinden har den rigtige retning, så kan lugten være ret intens. Vi forestiller os, at man kan rense stranden op, lyder det fra Søren Wiborg.

Borgmesteren og de konservative erkender, at der er et problem, men vil ikke stemme for forslaget:

- Det undrer mig lidt, for det er næsten hvert år, vi har den her debat. Det er altid lige inden sommeren, forklarer borgmester Henrik Rasmussen (K).

- Strandparken bruger over en million om året på at flytte tangen. Så bliver det skubbet ud, forklarer borgmesteren.

Han peger på, at tangen er konstant tilbagevendende, og at man får svært ved at blive fri for den med den nuværende udformning af strandparken. Derfor holder han øje med et EU-projekt, som måske kan hjælpe:

- Der er et Life-projekt fra EU. Det er fonde, der laver høfder,som ligger under vandet, som kan holde tangen tilbage, det er den slags projekter, vi vil forsøge os med, forklarer borgmesteren, som sammen med de konservative stemte imod.

Socialdemokraterne og Søren Wiborg fik opbakning fra Dansk Folkeparti, hvilket betød at forslaget kun blev afvist med stemmerne syv mod otte:

- Det optager sindene meget blandt borgerne, især strandløverne. Det er også frustrerende, der er rigtigt meget tang. Ved ikke om jeg køber den med, at vi ikke kan, hvad de gør i Greve (hvor de fjerner tangen, red.). Det handler om, hvad det koster. Næsten alting kan lade sig gøre, det er bare et spørgsmål om, hvor meget det koster. Måske vil det være meget rart at få tallene på bordet, så vi ved, hvad vi har med at gøre. Så kan vi tage debatten om, om vi skal bruge de millioner på et oplyst grundlag, siger Kenneth Kristensen Berth (DF). Han var også usikker på, hvorvidt strandparken dagligt, som det var fremme i diskussionen, skubber tang ud igen:

- Fjerner vi det virkeligt hver dag? Nogle gange ser det meget tørt ud, sagde han.

- Jeg har ikke fået en eneste henvendelse om det, men selvfølgeligt synes folk, at det er irriterende, forklarede borgmesteren og understregede, at det er Strandparken, som står for det, og at det er fjollet at bede Vallensbæk Kommunes administration om at finde ud af noget, som Strandparken samtidig arbejder på.