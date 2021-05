Jonas Ring Madsen stiller på byrådsmødet forslag om, at man undersøger muligheden for, at Solrød også kan få en glemt kæmpe - en trætrold bygget i genbrugstræ.

Skal en glemt kæmpe flytte ind i Solrød?

Sydkysten - 26. maj 2021 kl. 20:42 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Byrådsmedlem Jonas Ring Madsen stiller på vegne af Socialdemokratiet på det førstkommende byrådsmøde forslag om, at der skal bygges en kæmpe trætrold i genbrugstræ i Solrød Kommune.

- Jeg synes, at en glemt kæmpe her i Solrød Kommune vil være et fantastisk aktiv. Børnene elsker dem, og en kæmpe vil være med til at understrege, at Solrød Kommune er en moderne bosætningskommune med rekreative områder for blandt andet børnefamilier, siger Jonas Ring Madsen om forslaget.

Helt konkret så har Socialdemokratiet i først omgang stillet forslag om, at administrationen i kommunen tager kontakt til genbrugskunstner Thomas Dambo med henblik på en forhåndsdialog om muligheden for at få en glemt kæmpe til Solrød Kommune, og at byrådet efterfølgende præsenteres for resultatet af dialogen.

- Lige nu er der tale om en indledende kontakt, men det er selvfølgelig mit håb, at vi i dialog med kunstneren kan få skabt en fælles begejstring for et muligt projekt, og at en kæmpe flytter ind i Solrød Kommune.

Skulptør Thomas Dambo har bygget flere trætrolde, som mange finder glæde ved at gå på jagt efter. I nærheden af Solrød kan man blandt andet finde »Oscar under Broen« i Ishøj, og »Lille Tilde« i Vallensbæk, som ikke er så lille endda.

- Selve ideen med at kunstneren inddrager borgerne, og at kæmperne bliver bygget i genbrugstræ, det styrker både fællesskabsfølelsen og giver samtidig en forståelse af, at genbrug kan skabe værdi, hvis det bliver sat sammen på nye måder med et alternativt formål, siger Ring Madsen.

Jonas Ring Madsen mener, at der er mange muligheder for placering af kæmpen. Alt lige fra Trylleskoven, Jersie Strandpark, kalkgraven, Havdrup Nyskov eller ved Bakkerne.

- Jeg forestiller mig, hvis vi kommer så langt, at dialogen om en placering skal ske i samarbejde med kunstneren og borgerne ud fra det muliges kunst, lyder det fra forslagsstilleren.

Byrådets medlemmer får mulighed for at tage stilling til forslaget om en trætrold mandag den 31. maj på byrådsmødet, der begynder klokken 19, og som finder sted i Solrød Aktivitets- & Frivilligcenter.