Silden var i centrum ved Maddag 2021

Daginstitutionsleder i Stien, Pia Møller, er glad for, at forældrebestyrelsen har stemt for en madordning:

- Med madordningen får børnene tilbudt det samme at spise, og vi sikrer, at de får et ernæringsrigt måltid. Madordningen er desuden en mulighed for at introducere en masse forskellig mad for børnene - frugt, grøntsager, fisk og kød. Der er mange ting, som de spiser her, som de ikke spiser derhjemme.