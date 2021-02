Sila-Nisa Türkyilmaz har netop gennemført talentprogrammet Akademiet for Talentfulde Unge. Privatfoto

Sila-Nisa er blandt Danmarks største talenter

Sydkysten - 10. februar 2021 kl. 15:00 Kontakt redaktionen

Ishøj: Sila-Nisa Türkyilmaz har netop gennemført talentprogrammet Akademiet for Talentfulde Unge. Ikke nok med det er hun også med i en udvælgelsesproces om at blive optaget i det internationale talentprogram Global Talent Mentoring. Alt sammen gør hun for at kunne hjælpe andre i fremtiden:

- Tanken om at kunne hjælpe andre mennesker tiltaler mig enormt meget. Siden jeg var lille, har jeg altid gerne ville ind på medicin-studiet, og derfor arbejder jeg hårdt på at udfordre mig selv hele tiden, fortæller Sila-Nisa, der går i 3.g på stx-uddannelsen på Sydkysten Gymnasium

Var ikke blandt de bedste i folkeskolen

Det var i 1.g, at hun, sammen med to klassekammerater, blev opfordret til at søge ind på Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) af sin samfundsfagslærer. Det var noget af en øjenåbner for Sila-Nisa og hendes familie, for hun havde ikke været blandt de dygtigste elever i folkeskolen. Specielt biologi, matematik og kemi havde hun svært ved, og derfor gik hun til ekstraundervisning om aftenen.

- Jeg var enormt bange for at søge ind i ATU. Jeg var bange for at føle mig dum, men min lærer overbevidste mig om at tage chancen, og de var bare så søde til at tage i mod mig, siger Sila-Nisa, der fulgte undervisningen på ATU i humanbiologi, projektledelse og ligestilling.

Én af de mest talentfulde i Danmark

Selvom en hverdag på Sydkysten Gymnasium byder på mange timers skolegang og lektier om aftenen, kan Sila-Nisa ikke stoppe med at finde på nye måder at udfordre sig selv på. Her har talentprogrammet været perfekt, og de mange timers aftenundervisningen har været det hele værd for den ambitiøse gymnasieelev, der nu kan se frem til endnu en udfordring, hvis det lykkes at blive optaget på det internationale talentprogram Global Talent Mentoring (GMT).

- GMT handler om, at man kan få en livslang mentor, der har specialiseret sig inden for et naturvidenskabeligt fag. Nogle af dem har vundet nobelpriser, og andre er bare enormt dygtige. Det er et program, hvor der kun er en håndfuld pladser på verdensplan, forklarer Sila-Nisa.

Hun har været igennem flere udvælgelsesprocesser, hvor hun har deltaget i timelange interviews, spørgeskemaer og IQ-tests. Hun er kommet til den sidste proces og venter nu på svar på, om hun er blevet optaget. Om det lykkes, må tiden vise, men uanset, hvad der sker, ændrer det ikke på, at den talentfulde søger ind på drømmestudiet Medicin, når hun bliver student til sommer.