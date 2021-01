Sikrer bedre udeforhold for børnene

Når børnene kommer hjem fra daginstitution for tiden, er det oftest med røde kinder og beskidt flyverdragt. For det er bedst at færdes ude, når corona er på dagsordenen.

- Det er godt for børnene at være ude og lege og få lidt skidt på knæene. Men det stiller også krav til vores institutioner. Derfor har vi i dialog med forældre og institutioner besluttet, hvad der skal optimeres på udearealerne for, at vores børn kan blive ved med at lege udendørs - også når vejret er koldt og kedeligt, siger Vallensbæk Kommunes borgmester, Henrik Rasmussen.