Simon Fujiwaras værk, Joanne, fra 2016 til 2018 er et installationsfoto, som kan ses på ARKEN Museum for Moderne Kunst. PR-Foto: David Stjernholm

Signaturværk af ung stjernekunstner til ARKEN

Et af kunstneren Simon Fujiwaras absolutte hovedværker Joanne, udstilles netop nu på Arken: Hun er boksemester, tidligere skønhedsdronning, skuespiller, kunstner, kvinde - og med egne ord en kamæleon. Simon Fujiwaras omfattende videoinstallation Joanne fra 2016/2018 viser kunstnerens tidligere lærer Joanne Salleys mange ansigter. Værket tager beskueren på en kalejdoskopisk rejse ind i - hvad der synes at være - Joanne Salleys livsverden gennem dokumentariske klip, håndholdte mobilvideoer og glimt fra reklamefotooptagelser med Salley som model.

Den nyerhvervede videoinstallation, der netop nu kan opleves på museet, består af en 12 minutter lang video og tre reklamesøjler formgivet i en strømlinet, kommerciel storcenteræstetik. I filmen møder beskueren Joanne Salley, der i sin tid som skolelærer blev offer for en skandale i de engelske tabloidaviser, da hendes elever fra den prominente drengeskole Harrow School i London, fandt og delte private fotografier af hende topløs. Episoden ødelagde hendes image og karriere. Med afsæt i Salleys skæbne, forbrugerindustrien og mediernes manipulerende virkemidler undersøger Fujiwara muligheden for at genskabe Salleys image. Joanne Salley spiller hovedrollen som sig selv - som det menneskelige brand, der skal sælges og iscenesættes.