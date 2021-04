Se billedserie Foto: Jens Wollesen

Sidste tog har forladt perronen: Modeljernbaneklub er snart hjemløs

Sydkysten - 23. april 2021 kl. 11:44 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Det ligner næsten et dommedagslandskab, når man står og kigger.

Kun skinnerne, der bugter sig gennem det nøgne landskab, er tilbage, mens huse, stationer og tog for længst er forsvundet.

Heldigvis, fristes man til at sige, er der kun tale om et modellandskab, men hos Sydkystens Modeljernbaneklub føler de sig alt andet end heldige.

Efter otte år i kælderlokalerne i den gamle inspektørbygning ved Strandskolen, er de tvunget til at flytte, fordi lokalerne skal bruges til andre formål.

30. juni skal de være ude, og selvom de har vidst det i snart syv måneder, er det ikke lykkedes for hverken dem eller Greve Kommune, som giver en hjælpende hånd, at finde et nyt sted at være.

- Det er trist, at vi ikke kan bruge lokalerne mere, for vi har været meget glade for at være her, siger klubbens formand Frank R. Taarup, mens han står og kigger på det nøgne landskab.

De mange huse, stationer, træer og buske kan de bruge igen, når de forhåbentligt finder et nyt lokale, men bakkelandskabet i gips og papmache skal bygges på ny.

- Det gør faktisk ikke så meget. Det er ret hyggeligt at bygge et nyt landskab op, og det håber vi, at vi kan få lov til et nyt sted, siger Frank R. Taarup.

Det er fællesskabet og passionen for en fælles hobby, der har gjort, at de ti medlemmer i klubben er mødtes hver mandag. Her har de enten bygget på modelbanen i kælderen, repareret på deres lokomotiver og nogle gange stolt vist nye tog frem.

- Vi har alle noget, vi er gode til hver især, så vi har altid haft mulighed for at hjælpe hinanden, siger Niels Flandrup, der er kasserer i klubben.

- Ellers sidder vi selvfølgelig også og får nogle gode snakke over en kop kaffe, tilføjer han.

Medlemmerne har også været på ture sammen rundt i landet for at besøge andre modeljernbaneklubber, ligesom det også er blevet til en tur til Tyskland.

Mangler et lokale Når aftalen om lokalet på Strandskolen ophører, har klubben fået lov til at bruge et fysiklokale på en af kommunens skoler til at mødes.

- Det er vi glade for, da det betyder, at vi kan holde fast i fællesskabet, men der kan vi ikke sætte en bane op, da lokalet jo skal bruges af elever i hverdagen, siger Frank R. Taarup.

Han og resten af klubben håber derfor stadig, at de kan finde et lokale på 50-70 m2, hvor der kan stå en nybygget modeljernbane permanent.

- Vi vil selvfølgelig gerne betale for forbruget, men vi er en hobbyklub, så vi har desværre ikke råd til en dyr husleje, siger Frank R. Taarup, der også fortæller, at de ikke har noget imod at flytte klubbens aktiviteter fra Greve Kommune.

- Vi vil ikke have noget imod at flytte til Solrød, Køge, Stevns eller Høje Taastrup, siger han.

Han og de øvrige medlemmer i klubben håber, at det er muligt at finde et lokale.

- Vi er villige til at se på alle muligheder, og vi kan også være behjælpelige med referencer om, hvordan vi er at have som lejere, siger Frank R. Taarup med et smil, og fortæller, at alle er meget velkomne til at kontakte ham op 3056 6700 eller på frtaarup@gmail.com, hvis man har et bud på et godt lokale.