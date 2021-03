Fårene, som plejer at gå på foldene syd for Trylleskoven, er skiftet ud med to shetlandsponyer.

Shetlandsponyer flytter ind i Trylleskoven

Glæd jer til at se de to fine shetlandsponyer, der tirsdag blev sat ud i en af foldene syd for Trylleskoven. Her skal de være med til at holde engen åben til gavn for de sjældne sommerfugle, der lever i området.