Sensommerkoncert under åben himmel i Vallensbæk

I to år har borgerne i Vallensbæk ikke haft mulighed for at nyde de populære Gadekærskoncerter, hvor kirkekoret synger sammen med store musicalstjerner. På grund af corona har koret nemlig ikke haft mulighed for at øve. Men som et fornemt alternativ kunne borgerne torsdag aften opleve en swingende koncert med det populære underholdningsband The Antonelli Orchestra, der er kendt fra TV2-programmet 'Vild med dans'.