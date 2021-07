Peter Møller bliver 70. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Seniorrådsformand fylder 70 - og annoncerer stop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seniorrådsformand fylder 70 - og annoncerer stop

Sydkysten - 23. juli 2021 kl. 05:56 Kontakt redaktionen

Ishøj: Den 23. juli fylder Seniorrådsformand i Ishøj Peter møller 70 år, og det er han ikke spor ked af, for hvad er det lige alternativer er?

Samtidig kan han se tilbage på 45 meget spændende år på Vestegnen, i Brøndby, Vallensbæk og Ishøj, en epoke der nærmer sig en afslutning da familien til december flytter til Frederikssund.

Efter et par år i Brøndby Strand rykkede han til Vallensbæk i 1978, og blev meget hurtigt involveret i frivilligt foreningsarbejde. Han blev således den første grundejerforeningsformand i Nøddeboparken, og samtidig stifter af ungdomsklubben Nøddeboparken.

I 1983 overtog idrætten for alvor en stor del af Peters liv og fritid. Han stiftede og blev formand for Vallensbæk Gymnastik, hvilket han var i 13 år. Sideløbende var han medlem af Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk i 12 år, og næstformand i VI 39's Hovedbestyrelse.

- Jeg brænder virkelig for at sætte ting i gang, få dem kørt på skinner, og så komme videre. Sådan har jeg altid haft det, og sådan har jeg det stadig. Det gjaldt både i arbejdslivet og ikke mindst indenfor den frivillige idræt. Jeg "opfandt" i 1984 Vestegnens Gymnastikdag, som stadig er en af landets største årligt tilbagevendende foreningsarrangerede gymnastikopvisninger, og hvor jeg hvert år stadig er speaker. Til næste år for 36. gang. Stiftede og var formand for Vallensbæk Cykel Motion. Stiftede Vallensbæk Bueskytter, Vallensbæk Pistolskytte klub, Vallensbæk Petanque klub, og jeg var idé-og bagmand for motionsarrangementerne Vallensbæk Rundt og Rundt om Vallensbæk, forklarer han.

Ved siden af alt det administrative har Peter også brugt rigtig meget tid på instruktørgerningen. Han har således undervist i både motionsgymnastik og Tae Bo i både Vallensbæk og Ishøj, og ikke mindst i spinning, hvor han de sidste 20 år har undervist, og stadig har tidlige morgenhold. Det er med til at holde ham i gang, og han håber at kunne fortsætte mange år endnu.

I starten af 00'erne flyttede han med sin "nye" familie til Ishøj, og efter at være faldet til i kommunen, blev der igen taget fat på det frivillige arbejde. Formand i cykelklubben Café 60+ Cycling, medlem af Ishøj Hegnssyn, politisk bestyrelsesarbejde samt både næstformand og formand for Ishøj Seniorråd.

Især har han sammen med Seniorrådet arbejdet hårdt for at seniorer i Ishøj kommune får deres bedst mulige tredje alder. Han er ikke bange for at sige sin mening og for at gå i clinch med både politikere og administration, men han vægter og foretrækker helt sikkert det gode samarbejde, det kommer man længst med, er hans overbevisning.

I 2013 blev Peter Møller for første gang ramt af en livstruende cancer. Da han var kommet ud på den anden side, udlevede han i 2016 en gammel drengedrøm, og cyklede tværs over USA til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

- Det var en helt fantastisk oplevelse - og en kæmpe udfordring som 65- årig - en oplevelse som jeg aldrig glemmer. Efter jeg kom hjem, har jeg holdt mere end 100 foredrag rundt om i hele landet med titlen: Fra kræftsyg til ekstremidræt, og jeg nyder hvert eneste af dem, fortæller Peter Møller.

Ved årsskiftet er det slut med arbejdet i Seniorrådet og i Hegnssyn i Ishøj. Peter har dog stadig en enkelt bestyrelsespost i Patientforeningen Modermærkekræft, og mon ikke han finder nye udfordringer i Frederikssund kommune?