Seniorrådsformand Peter Møller mener ikke, at borgmesterens udtalelser i forbindelse med aflysningen af borgermødet onsdag, er betryggende. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Seniorrådsformand: Borgmesteren spiller hasard med borgernes liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seniorrådsformand: Borgmesteren spiller hasard med borgernes liv

Sydkysten - 14. august 2020 kl. 13:42 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmesteren er udenfor pædagogisk rækkevidde. Sådan lyder det fra Seniorrådets formand, Peter Møller.

Læs også: Frivilligfesten aflyst på grund af corona

Årsagen er borgmester Ole Bjørstorps (S) grunde til i sidste øjeblik at aflyse et borgermøde på Kærbo onsdag aften. Her udtalte borgmesteren til Sydkysten, at han mener, der er styr på coronaen, men at han valgte at aflyse mødet, fordi, han mente, mødet ville komme til at handle noget andet end lokalplan 1.80 og byggeriet ved plejecentret:

- Man har fundet fem personer til, som ville udtale sig til Ekstra Bladet om, hvor forfærdeligt det er at bo på Kærbo, men hvis det er den drejning sagen den får, så dropper vi mødet, forklarede Ole Bjørstorp efter aflysningen.

- Det var et forsøg på at være venlige, at man holder det (borgermødet, red.), lød det i den forbindelse fra borgmesteren.

- Hvad er det for en gang vrøvl, lyder reaktionen fra Peter Møller og fortsætter:

- I stedet for at indrømme sine fejl, går borgmesteren i offensiven, på den mest tåbelige måde!, siger seniorrådsformanden. Fejlen han henviser til, er at forsøge at tvinge borgermødet igennem på trods af protester fra mange sider - ikke mindst fra Seniorrådet.

Derfor får borgmesterens udtalelser også Peter Møller op i det røde felt. Peter Møller bad tirsdag, på vegne af Seniorrådet, borgmesteren aflyse mødet, på grund af risikoen for coronasmitte:

- Beboerne på plejecentret er i højeste risikogruppe, og det vil være borgmesterens ansvar, hvis mødet blev kilde til stor spredning, siger han.

Spil for galleriet Borgermødet bliver nu ikke til noget, og i stedet tager byrådet nu beslutningen uden at høre borgerne. Det mener Peter Møller er ærgerligt:

- Men det viser, at beslutningen allerede var taget, og borgermødet var spil for galleriet. Borgmesteren tager beslutningerne efter eget forgodtbefindende, siger Peter Møller og giver et andet eksempel:

- Høstfesten... Vi anbefaler i Seniorrådet, at festen bliver udsat. Det gør de også i Social- og Sundhedsudvalget. Men der står borgmesteren fast på at holde den. På trods af, at smittetallet og smittetrykket stiger, siger Peter Møller og fortsætter:

- Udover at være bykonge med diktatoriske tendenser, har han tilsyneladende også en professorgrad udi pandemier og corona med disse udtalelser: "Den frygt er overdreven og ude af proportioner. Vi er ikke i smitterisiko længere, som vi var i maj, da mødet oprindelig skulle være holdt". Noget tilsvarende er sagt af Trump, præsident i landet med flest smittede og flest dødsfald. De har nok fået deres doktorgrad samme sted, lyder det fra seniorrådsformanden.

Spiller hasard Peter Møller nævner, at der de sidste 14 dage er smittet ni personer i Ishøj - et tal, han mener, der med et borgermøde på et plejecenter kan eksplodere på værst tænkelige måde.

- Du spiller hasard med sårbare mødedeltagere. Andre kommuner har igen begrænset fremmede besøg på plejehjem, du lukker op for alle, skrev han til borgmesteren i sin opfordring til at aflyse mødet.

- Det virker til, at han er ligeglad med borgerne, siger Peter Møller, som fortsat håber, at borgermødet om lokalplan 1.80 bliver til virkelighed:

- Det er vigtigt for de borgere, der er berørte at byggeriet. Det drejer sig om at få stoppet byggeriet ved Kærbo. Der er nogle af de borgere, der bor der, som får et stort byggeri tæt på deres bolig. Samtidig inddrager de beboernes grønne områder. De bruger lige præcist de områder til dagligt. Vi tror ikke på et nyt møde, men vi håber. Man kan få meget andet udskudt også, og så må man også kunne få det her udskudt et par måneder. Det håber vi i den grad på, siger han og slutter af:

- Jeg håber da, at det er et skrækseksempel på, hvordan det ikke skal gøres. Jeg håber da, at man fra politisk side, vil huske, at der skal være borgerindflydelse - og det er de fleste også gode til.

relaterede artikler

Borgermøde aflyst i sidste øjeblik - nu tages beslutning uden nyt borgermøde 12. august 2020 kl. 18:09