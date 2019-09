Se billedserie Inge-Merete Jensen håber, at hæftet vil få flere til at interessere sig for seniorrådets arbejde.

Seniorrådet vil gøre opmærksom på sig selv

Sydkysten - 21. september 2019 kl. 11:36 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor skal man gå hen, hvis man som senior synes, at vilkårene for de +60-årige kunne være bedre? Jo, man kan kontakte byrådsmedlemmerne, skrive et brev til kommunen eller fortælle Seniorrådet i Greve om sine idéer.

Sidstnævnte mulighed håber Seniorrådet, at flere vil benytte sig af i fremtiden, og derfor har det i flere måneder arbejdet på at udarbejde et 13 sider stort hæfte med navnet 'seniorguiden,' der skal gøre borgerne opmærksom på Seniorrådets arbejde.

- Guiden er lavet for at fortælle, at vi er her, og at vi gør et arbejde for seniorerne i kommunen, siger Seniorrådets formand, Inge-Merete Jensen, der har været formand siden januar i år.

Hun fortæller, at målet er at øge synligheden og at få flere til at interessere sig for den by, som de bor i.

- Vi vil gerne høre fra flere seniorer, hvad vi skal arbejde for, for at Greve bliver en god kommune at bo i, siger Inge-Merete Jensen.

Hvordan kan man så læse Seniorrådets arbejde, tænker nogle måske. Dels kan hæftet snart læses på Greve Kommune under fanen 'seniorrådet,' dels kan man komme forbi Portalen den 1. oktober, hvor den internationale ældredag fejres.

Når man åbner hæftet, kan man blandt andet læse om borgmester Pernille Beckmanns syn på det gode ældreliv, ligesom Ældresagen og Frivilligcentret har bidraget med tekst. Derudover kan man blive klogere på ensomhed, klager over sagsbehandlinger, fremtidens seniorboliger, demens, et rigt seniorliv og møde medlemmerne af seniorrådet.

- Vi har brug for, at flere seniorer stemmer til Seniorrådet. Stemmeprocenten var meget lav for to år siden. Vi vil gerne arbejde for at blive mere synlige, så der kommer input til, hvad vi skal arbejde med. Vi har ingen beslutningskompetence, men vi er et rådgivende organ over for lokalpolitikerne, siger Inge-Merete Jensen.