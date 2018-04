Sender borgere i fremtiden en mail med personfølsomme oplysninger, skal man vænne sig til at få svar på en anden måde end tidligere. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send spørgsmål på mail - få svar i e-boks

Sydkysten - 04. april 2018 kl. 15:24 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er vedtaget en ny EU persondataforordning, og der er en ny databeskyttelseslov på vej igennem Folketinget. Begge lovgivninger træder i kraft den 25. maj 2018. De nye lovinitiativer fastsætter skrappere krav til private og offentlige myndigheders behandling af personoplysninger.

Konkret betyder det, at når en borger efter den 25. maj sender en mail til en kommunalt ansat med for eksempel borgerens cpr-nummer, så vil borgeren fremover få svar i sin e-boks i stedet for at få svar direkte på mailen.

En af de nye tiltag i forbindelse med den ændrede lovgivning er, at det nu er muligt at tildele kommunerne bøder. Der kan tildeles bøder, hvis datatilsynet finder, at kommunen ikke lever op til lovgivningen og bøderne kan tildeles for hver hændelse. Der kan desuden blive tale om et muligt erstatningsansvar til de forurettede. Bøderne kan gives op i størrelsesordenen 16 millioner kroner.

- Det betyder, at kommunen skal være ekstra opmærksom på, at borgernes data bliver behandlet korrekt. Alle skal lære at forstå, hvad man ikke må, siger Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), og forklarer, at kommunen det seneste halve år har arbejdet på højtryk for at implementere de nye retningslinjer i de kommunalt ansattes arbejdsgang.

Svar i e-boks

Medlemmer af byrådet har tavshedspligt. Det betyder, at der ikke må røbes fortrolige oplysninger, over for uvedkommende personer. Hvis et medlem af byrådet alligevel røber fortrolige oplysninger over for uvedkommende personer, så er det et brud på tavshedspligten. At bryde sin tavshedspligt er strafbart efter straffelovens regler.

Hvis et medlem af byrådet modtager en mail fra en borger, der indeholder personfølsomme oplysninger, og byrådsmedlemmet svarer borgeren tilbage på mail, så svarer det til, at byrådsmedlemmet fremsender et åbent postkost. Derved risikerer det medlem af byrådet - der svarer på denne mail til borgeren - at bryde sin tavshedspligt. Det er derfor vigtigt, at medlemmer af byrådet ikke kommunikerer med borgere på mail, når mailen indeholder personfølsomme oplysninger. Medlemmer af byrådet skal derimod få administrations hjælp til at udfærdige en besvarelse, som fremsendes til borgeren med digital post til borgerens e-Boks.

Den 1. januar 2018 er der indsat en ny bestemmelse i den styrelsesloven (§ 8b). Bestemmelsen undtager den kommunikation, som medlemmer af byrådet foretager som et led i deres hverv fra persondatalovens regler. Formålet med bestemmelsen er at beskytte den kommunikation, som medlemmer af byrådet foretager. Bestemmelsen skal sikre, at medlemmer af byrådet kan kommunikere fortroligt, uden at kommunen eller andre kan få adgang til denne kommunikation.