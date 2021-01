Sebastian vil være verdens bedste

I sin aldersgruppe er han gået ubesejret gennem året, hvilket blandt andet har givet ham 14 turneringssejre. At Sebastian Kvist er et talent med en ketcher er tydeligt, han er tredobbelt Sjællandsmester og dobbelt Danmarksmester, og i weekenden 5.-6. december var det sidstnævnte, der skulle forsvares:

Han var udtaget til Dansk Tennis Forbunds landsmesterskaber, som blev spillet i Hinnerup ved Aarhus. Her var spillere fra Sjælland, Fyn og Jylland, og her levede han op til favoritværdigheden.

Turneringen blev spillet i det såkaldte Play and Stay-format, hvor spillerne spiller med skumbold - det er mest u10-spillerne, der spiller der. Skumbolden betyder, at bolden hopper lidt langsommere. Det er typisk for de spillere, som ikke er helt klar til at spille med almindelige tennisbolde, men Sebastian Kvist er så småt begyndt med de hurtigere bolde på en større bane.