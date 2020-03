Personalet i Birkebo har indspillet en sang, som børnene kan finde på Youtube, mens de går hjemme. Privatfoto.

Se video: Birkebos pædagoger synger for børnene

Pædagogerne i Birkebo Børnehave og Vuggestue har optaget en sang på video, som børnene kan se hjemme i stuerne.

30. marts 2020

Solrød: - Hej alle Birkebo-børn. Vi har lavet en sang. Vil du være med til at synge?

Sådan indledes en video, som personalet i Birkebo Børnehave og Vuggestue har optaget og lagt ud på Youtube, så institutionens børn kan synge med hjemmefra.

- Det er jo for børnenes skyld, at vi gør det. Der er måske nogle af dem, der savner deres pædagoger, og på den her måde kan vi vise, at vi stadig er her, siger Maiken Rangel, leder af Birkebo.

Det var en af institutionens ansatte, der kom på idéen, og det varede ikke længe, før alle var på.

- Vi er jo inspireret af fænomenet med at synge sammen, men hver for sig, siger Maiken Rangel.

For at børnene har en mulighed for at synge med hjemme i stuerne, er sangen skrevet på melodien "Vi har lejrbål her", hvor der først er en person, der synger en linje, hvorefter resten gentager samme linje.

- Det er en melodi, som vi har brugt til at lave en sang med de ældste af vores børn, så det er en de kender, siger Maiken Rangel.

I videoen, som institutionen har delt, er det den samme pædagog, der synger for, og så er det forskellige pædagoger, der gentager linjen. Det meste er optaget hver for sig, og siden klippet sammen.

- Vi har en hernede, som med det samme sprang på og sagde, at hun nok skulle sørge for at klippe det hele sammen, siger Maiken Rangel.

Godt taget imod Hun fortæller, at hun allerede har fået flere tilbagemeldinger fra forældre, som er glade for, at de har delt videoen.

- Der var en, som sagde til mig, at de var så glade for sangen, og at de allerede havde set den 20 gange. Det bliver vi selvfølgelig glade for, for det er grunden til, at vi har gjort det, siger hun.

Det ligger i fjernt for Birkebos personale at optage en sang, da institutionen har en profil, hvor de lægger vægt på kunst og kultur. Derudover er der fællessang hver fredag, hvor sange fra den danske sangskat bliver fremført.

- Det giver mening for os, at vi laver sådan en sang, og vi håber, at det kan blive et lille positivt indslag i hverdagen, siger Maiken Rangel,