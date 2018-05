Se billedserie - Aldrig nogensinde har vi høstet så tidligt, fortæller Oliver Maxwell (til venstre), direktør for Bybi-projektet, om honningproduktionen under den exceptionelt varme maj måned, som vi netop har været igennem. Her ses han sammen med Theis Meier (til højre), distributionscenterchef hos L?Oréal. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Send til din ven. X Artiklen: Se fotos: L'Oréals nye 'baghave' skal gavne både naturen og medarbejderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se fotos: L'Oréals nye 'baghave' skal gavne både naturen og medarbejderne

Sydkysten - 31. maj 2018 kl. 12:38 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra ubenyttet græsplæne til en spirende have. Sådan kan man omtrent beskrive den forvandling, som er i gang i 'baghaven' hos L'Oréals nordiske distributionscenter i Greve. Sidste år flyttede cirka 300.000 honningbier ind, da virksomhed indgik et samarbejde med det sociale projekt Bybi, og nu skal baghaven udstyres med frugttræer, bærbuske, blomster og højt græs - til glæde for honningbier såvel som medarbejdere hos L'Oréal.

- Projektet handler ikke kun om honningbier, men om at skabe en sund og modstandsdygtig natur, siger Oliver Maxwell, som er direktør for Bybi, der har bistader stående hos en lang række virksomheder og organisationer.

- Her har man taget et kedeligt stykke græs, som ikke betød noget for L'Oréal og blot var et overset hjørne, og lavet det om til noget, der giver det en værdi, som eksisterede i forvejen, men ikke blev udnyttet, forklarer han.

Bier og andre insekter har en afgørende betydning for jordens økosystemer, da de står for at bestøve planterne. Den nektar, som bierne indsamler fra blomsterne, bliver til honning, som samles i biernes bo - eller i dette tilfælde i seks bistader, som sat op til formålet.

- Bier er glade for to ting - det er nektar og pollen. De skal have begge dele, og de skal helst have det i en lang periode. Der er mange ting, som vi betragter som ukrudt, som faktisk er rigtig gode for insekter. Mælkebøtter er for eksempel fantastiske for brumbasser og vilde bier, siger Oliver Maxwell, som også fortæller, at det gælder om at sikre et godt miks af planter, der blomstrer på forskellige tidspunkter hen over foråret og sommeren, så bierne hele tiden har noget at tage sig til.

En hær af gartnere I L'Oréals nye baghave i Greve har man plantet flere forskellige slags æbletræer, mahognitræer og stikkelsbærbuske, blot for at nævne nogle eksempler. Selvom haven endnu fremstår spæd og nyplantet, tegner sig allerede konturerne til en have med frugter og bær, som også medarbejderne vil nyde godt af. Det fortæller distributionscenterchef Theis Meier, som er idémanden bag haveprojektet. Han har indtil videre registreret 14 medarbejdere, som gerne vil være med til at passe haven. Han kalder dem sin "hær af frivillige gartnere".

- Det er her, jeg får gavn af projektet, fordi her samler jeg folk på tværs af kulturer og baggrunde og giver dem noget andet at snakke om end arbejdet. De 14 mennesker vil være en sammentømret enhed til sidst, fortæller Theis Meier om de sociale fordele, som Bybi-projektet medfører.

Rum til mennesker Oliver Maxwell, der selv har en baggrund som antropolog, forklarer, at netop fællesskaber er en del af grundtanken med Bybi, der har til formål både skabe et rigere miljø og mere inkluderende sociale fællesskaber. For eksempel har man ansat Aref Haboo, som er flygtning fra Syrien, og som har mange års erfaring som biavler og landbrugskonsulent i sit hjemland.

- Vor tids største udfordring - ligegyldigt hvem man er - er, hvordan vi kan skabe nogle fællesskaber, som både beriger naturen og skaber rum til mennesker. Her starter det med nogle bier i en have, men du kan se, hvordan det tager fat. Lige pludselig er der et nyt fællesskab og en helt ny ressource, som bliver tilgængelig, siger Oliver Maxwell, der særligt har interesseret sig for forholdet mellem mennesker og naturen.

Haven er dog også et sted, hvor der er plads til eftertænksomhed og til at tage en øjeblik alene, fortæller Theis Meier, som er derude mindst en gang om dagen.

- Det er fredfyldt, siger han med et smil, inden arbejdsdagens gøremål endnu en gang kalder.