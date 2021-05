Se de mange billeder: Tunes nye fitnesscenter blev indviet

Se billedserie Efter festlighederne var Pauli Christensen, Finn Hansen og Pernille Beckmann klar til at se nærmere på de nye lokaler. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Sydkysten - 11. maj 2021 kl. 10:48 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Borgmester Pernille Beckmann sagde det måske meget godt, da hun i sin nævnte, at indvielsen af Tune Hallernes nye fitnesscenter muligvis var et af de største arrangementer, hun havde deltaget i længe.

For der var stort fremmøde, da det nye og 800 kvadratmeter store fitnesscenter blev indviet med rød løber, snoreklip, Greve Pigegarde, fadøl og grillpølser mandag eftermiddag.

Tune Hallerne og Tune IF har selv sørget for at rejse midlerne og optage lån til den 12 millioner kroner dyre bygning, men i følge formand for Tune IF, Pauli Christensen er fitnesscentret alle pengene værd.

- Tillykke til os alle sammen, nu er vi klar til at få hele Tune i super form, sagde han i sin tale, hvor han også sørgede for at takke alle fra arkitekten til bygherren, kommunen, banken og de lokale politikere.

En af dem var Anne Marie Lyduch (V), formand for Kultur- og fritidsudvalget.

- Jeg glæder mig over, at I har fået denne nye tilbygning, så man har god plads til at samle al idræt i Tune, sagde hun.

Også borgmester Pernille Beckmann glædede sig over tilbygningen, og hæftede sig især ved den gode timing.

- Nu har alt været lukket ned, og det har ikke været muligt at dyrke fitness. Nu kan man igen komme i fitnesscenter, og så åbner I jeres. Tune har styr på timingen, sagde hun.

Formand for Tune Hallerne, Finn Hansen knyttede også et par ord til den firkantede form, som tilbygningen har fået.

- Vi startede med et udgangspunkt, hvor vi ville udbygge den eksisterende hal med skråtag, men arkitekten fik idéen med at bygge firkantet, så vi kunne udnytte pladsen endnu bedre, sagde han.

Og pladsen er blevet udnyttet godt. På de 800 kvadratmeter er der blandt andet blevet plads til fitnessmaskiner, et spinninglokale, et lokale til forskellige holdtræninger og et lokale til funktionel træning såsom crossfit, så nu er Tune IF måske klar til endnu flere medlemmer i klubben.