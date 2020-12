Se børnenes portrætter af dronningen

Hendes Majestæt Dronning Margrethe kunne fejre sin 80 års fødselsdag i 2020, og det blev blandt andet fejret med en fælles kommunal gave, hvor hver kommune udvalgte et maleri af 3. klasses elever. Hvert maleri skulle indeholde et motiv inspireret af Dronningen og et motiv inspireret af egen kommune.