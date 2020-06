Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Studenter fik huerne på i en tosset tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Studenter fik huerne på i en tosset tid

Meget har afgangseleverne på Greve Gymnasium måtte kæmpe med de sidste tre måneder: Aflyste eksamener, virtuel undervisning og en masse restriktioner på deres normale ungdomsliv. Men nu kan de kalde sig studenter.

Sydkysten - 23. juni 2020 kl. 15:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Studenterne i år har stået i den underlige situation, at de har været til deres sidste eksamen i uge 25, men de har ikke måtte få udleveret deres karakterer fra deres skriftlige eksamener og deres andre fag før tidligst mandag i uge 26.

Det betyder, at de ikke rigtigt er blevet studenter,w før de har fået udleveret deres karakterer. Man har derfor på Greve Gymnasium valgt at afholde en hueceremoni, som erstatning for at huen kommer på efter sidste eksamen. Til hueceremonien samles afgangsklasserne klassevis med deres lærere, og har mulighed for at sige farvel og tak for tre år, de får udleveret deres karakterer og derefter bliver de sendt ud til deres familie for at få huen på hovedet.

HF'erne får lov at slutte deres tid på Greve Gymnasium lige som de plejer, ved at få deres hue på efter en skriftlig eksamen. De slutter af med at skulle op i mundtlig dansk. De første to der blev færdige var Maria Boserup Larsen og Daniel Luciano Rodas, og de skulle traditionen tro hejse flaget foran skolen, have en blomst og få taget billeder.

Fredag er der translokation, hvor der skal overrækkes eksamensbeviser og der sættes et endeligt og officielt punktum for en veloverstået uddannelse. Denne begivenhed er også ændret i forhold til foregående år. Translokationen afholdes for fem klasser ad gangen, som befinder sig i fem forskellige lokaler. Der bliver sendt live på Youtube fra skolens plenumsal til de andre fire lokaler - og til resten af verden. Så der vil også være en mulighed for at de pårørende der ikke er blevet plads til kan følge med i begivenheden.

Efter translokationen drager studenterne ud i verden - først i deres studentervogne, og senere til videre uddannelse og nye oplevelser, med en solid studentereksamen i bagagen.