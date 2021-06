Se billederne: Strandparken får ny vision

Se billedserie Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp bød velkommen til de nye planer for Strandparken

Sydkysten - 03. juni 2021 kl. 09:24 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

I høj solskin kunne arrangørerne bag ikke have ønsket sig meget flottere omgivelser, da borgmestrene fra Greve, Ishøj og Vallensbæk, sammen med arkitekt-firmaet Norrøn, samt bolig- og indenrigsministeren Kaare Dybvad Bek mødtes og fremlagde den nye vision for Strandparken 2.0.

Det ambitiøse kystprojekt Strandparken kan i år fejre 40 års fødselsdag. Oprindeligt var projektet for Strandparken Nordeuropas største friluftsprojekt og gennem tiderne har brugen og udviklingen af området været på tegnebrættet hos forskellige personer. Mange har tidligere haft gode idéer til, hvordan Strandparken, som slanger sig syv kilometer langs kysten fra Hvidovre i øst til Greve i syd, kunne udnyttes og følge bedst muligt med tiden, men trods mange gode intentioner, er planerne aldrig blevet gennemført, men det skal der sættes en stopper for nu.

Den nye udviklingsplan

I sidste uge præsenterede regeringen udspillet, Grønne byer og en hovedstad i udvikling, som skal være et led i at bidrage til, at byer i hele landet bliver endnu grønnere og endnu bedre at leve i - med renere luft, grønnere biltrafik og mere plads til naturen.

Et af de steder, som regeringen ønsker at have fokus på er Strandparken, som var med blandt de i alt 19 initiativer. På den baggrund havde Strandparken I/S inviteret områdets borgmestre, kommunaldirektører, bolig- og indenrigsministeren og andre til pressebrifering om projekt Strandparken på Kanalu i Ishøj.

Helt konkret ønsker regeringen og Bolig- og Indenrigsministeriet, at der udarbejdes en anlægslov, som gør det muligt at modernisere Strandparken med inspiration fra bl.a. Amager Strandpark og under hensyntagen til kystlandskabet og områdets natur. Det skal være muligt at erstatte eksisterende bygninger i Fingerplanens grønne kiler med nye tidssvarende bygninger til almene rekreative formål.

Den beslutning vækker naturligvis begejstring hos Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

-Det er en stor glæde, at vi skal være en del af det grønne udspil, som regeringen fremlagde i sidste uge. Det skal der lyde en stor tak for. Det er en blåstempling af Strandparken som område, og det bliver godt at projektet kommer på skinner. Strandparken skal være en del af vores fælles identitet, som vi gerne skal genfinde, lød det fra Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Målet med den nye plan er at skabe en mere tidssvarende Strandparken med flere attraktive tilbud for områdets borgere, der allerede bruger området til gå- og badeture, vandaktiviteter, vinterbadning. Det skal potentielt skabe et boom og en vækst, som man kender det fra Amager Strandpark eller Sydpå.

-Vi ønsker at skabe de samme muligheder og rammer i Sydkystens kommuner, som man kender det fra Nordsjælland og Amager Strandpark, hvor både klima, natur og friluftsliv smelter sammen. På den måde skal man gerne gøre det endnu mere attraktivt at bo i kommunerne, lød det fra Bolig- og indenrigsministeren, Kaare Dybvad Bek(A).

Mange muligheder

Det er Norrøn, der har fået til opgave at komme med deres bud på, hvordan visionen for Strandparken version 2.0 ser ud. Deres plan kalder de for »Med landskabet for befolkningen«. Med baggrund i den har de skabt syv fokusområder for områdets syv bynære strande, hvor aktiviteterne differentieres indenfor tre temaer, bevægelse, kunst og natur. Kort sagt skal nogle strande have nogle havsportsaktiviteter, mens naturen skal mere i fokus på andre.

- Vi ser et kæmpe udviklingspotentiale for det her område, som gerne skal blive et nyt ikon til den nye generation, og som alle og enhver kan benytte. Vi skal udnytte den efterspørgsel som området indeholder, forklarede Marco Berenthz fra Norrøn.

Kun tiden kan vise, om det endelig efter flere forgæves forsøg endelig lykkedes at komme i mål med alle de planer, som Strandparken gerne vil.