Se billederne: Reality-skralde-Klods Hans

Sydkysten - 05. november 2020 kl. 16:34 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen

Masser af plastik- og andet skrotaffald fra husholdningerne, et klassisk eventyr og en god portion af den nyeste populærkultur blandede sig på scenen i Ådalens Privatskoles nye idrætshal.

- Vi har selv lavet kostumerne, lyder det fra en flok 11-årige elever, som alle har roller i stykket "Klods Hans og hvem vinder den halve paradise ø".

Kostumerne er mildest talt alternative. To af børnene har klippet en presenning ud til en overdel, hvorpå der er limet forskellige stykker plastikaffald.

Ömer, som spiller Klods Hans, fortalte lidt om hans tanker bag sit kostume:

- Det skulle være meget klodset sat på, så jeg har puttet det på sådan, siger han og peger på nogle skruelåg, der er sat på, så det ligner skæve badges. Prinsessen, som i stykket har sit eget realityshow, hvor hun skal bedømme bejlernes talenter, har også et hjemmelavet skraldekostume - og 11-årige Mikala, der spiller prinsesse har derfor også haft nogle tanker om, hvordan hun skal se ud:

- Jeg tænkte, at prinsessen er lidt en divapige. Derfor har jeg valgt at lave noget med mange blomster, siger hun og viser samtidig, at den enorme kjole er sat op på et stativ lavet af gamle rør fra en bruseniche.

- Det er sjovt. Vi har været meget kreative, mens vi har lavet det, siger 11-årige Ella, som i stykket fungerer som vært på prinsessens realityshow. Den rolle deler hun med 11-årige Noah, som også har haft det sjovt under produktionen:

- Det har givet noget sammenhold mellem klasserne, forklarer han.

Huskunstner

Projektet er et såkaldt Huskunstnerprojekt, som er støttet af Statens Kunstfond og af Ishøj Teater. Huskunstnerprojekter betyder, at en professionel kunstner kommer ud på skolen og arbejder med et projekt. På Ådalens Privatskole er det scenograf og dramatiker Charlotte Calberg, som sammen med elever og lærere sætter teaterstykket "Klods Hans - en skraldeforestilling" op. Det er Charlotte Calberg, der har opdateret Klods Hans til en realityudgave.

- Jeg har taget noget gammelt og noget nyt, som alle kender, og til sidst ender det hele med, at prinsessen smider dem alle ud undtagen Klods Hans, siger Charlotte Calberg.

- Vi har lavet det hele, kulisserne og kostumerne, med ting, som børnene har haft med hjemmefra. Det giver dem et fokus på, hvad der bliver brugt hjemme i husholdningerne. Det er et kunstnerisk projekt, men også forbrugeroplysende, siger Charlotte Calberg.

- Projektet strækker sig over tre uger. Og vi slutter det af med at opføre det for forældrene, siger hun og understrege nogle gange, at det selvfølgeligt sker med alle de coronaforbehold, som man kan tage.