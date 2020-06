Se billederne: Motion og aftensmad i skøn forening

Løbet foregik på den grønne kløversti - en rute på 3,3 kilometer, der går gennem Vallensbæk Landsby. Familierne bestemte selv om de ville løbe eller gå ruten, og undervejs var der poster, hvor de fik udleveret ingredienser til retten chili sin carne. Her syntes de mindste deltagere, at det var lidt sjovt, at der også skulle chokolade i retten.

For børnene var der desuden et ekstra tvist på løbet - nemlig grøntsagsbanko. Langs ruten skulle børnene finde 10 grøntsager og skrive navnene ned. Her voldte fennikel og rosenkål problemer for flere.