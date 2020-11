Se billedserie Gurli Gris er et stort hit blandt de mindste, og i BR Waves er der et lille Gurli-Hus, man kan gå på opdagelse i. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Magisk legeunivers gør klar til åbning i storcenter

26. november slår BR dørene op for et nyt legeunivers i Waves. Her kan du komme med bag facaden i den nye butik, som vil give børnene en oplevelse, når de kommer på besøg.

Sydkysten - 17. november 2020

Forældre er selvfølgelig velkomne, men det er absolut på børnenes præmisser, når BR slår dørene op for et magisk legeunivers i Waves.

For der var en gang, hvor BR Legetøj blot var en butik, hvor man kunne komme ind og købe det seneste nye legetøj. Men i forbindelse med relanceringen af kæden, der gik konkurs i slutningen af 2018, satses der nu i højere grad på, at familiens mindste skal have en helt særlig oplevelse, når de kommer på besøg.

- Vi ser de besøgende som gæster i stedet for kunder, siger Sabina Ewald Larsen, der er ny butikschef.

Det sidste på plads Sammen med de andre ansatte er hun ved at få de endelige detaljer på plads og de sidste varer på hylderne, inden den store åbningsfest 26. november, hvor BR slår igen slår dørene op i butikscenteret.

Men hvor man måske skulle tro, at det var nok med en masse hylder, så er der i den 2000 kvadratmeter store butik blevet plads til alt fra karruseller og klatrebane til en gamerhule og en dyrlægeklinik.

- Vi vil gerne skabe et univers, hvor børnene kan komme ind og føle på tingene og blive inspireret, siger Sabina Ewald Larsen.

- Selvfølgelig handler det i sidste ende om at sælge noget legetøj, men det handler i ligeså høj grad om, at vi gerne vil give vores gæster en god oplevelse.

Sjette legeunivers Det var Salling Group, der opkøbte varelager og rettighederne til BR, da Top Toy gik konkurs. De har siden åbnet og genåbnet 26 butikker rundt om landet, hvor fem af dem er de såkaldte konceptbutikker, der er dedikeret til sjov og leg.

Konceptbutikken BR Rødovre åbnede i november 2019, og kort efter i BR Tilst. Senere på sommeren blev yderligere to BR-butikker forvandlet - nemlig BR i Odense og Kolding. Senest blev BR Gentofte en realitet, og dermed bliver BR Waves den sjette af sine slags.

Det lille men.. Selvom de har travlt i butikken i disse dage, så fortæller Sabina Eawald Larsen, at de holder tidsplanen og er klar til at åbne torsdag 26. november klokken 10.

Og på grund af corona, så bliver åbningen ikke helt, som butikschefen havde håbet.

- Vi ville jo gerne have inviteret indenfor, så børnene kunne røre og prøve de forskellige legesager, men det er særlig coronavenligt, så det er ikke alt, der vil være muligt i starten, siger hun.

Derudover forklarer hun, at åbningen er spredt udover tre dage, så alle nysgerrige har mulighed for at få et kig på den nye butik,

Torsdag har butikken åbent til klokken 20, fredag, som også er Black Friday, er der åbent fra seks om morgenen til midnat, og lørdag er det igen fra 10-20.

- Vi spreder åbningen ud af hensyn til gæsternes sikkerhed, og der vil være coronavagter, der sikrer, at der holdes afstand i butikken, siger Sabina Ewald Larsen.

- Derudover har vi medarbejdere, som tæller gæsterne , så vi kun har et begrænset antal gæster i butikken ad gangen,

Sabina Ewald Larsen er butikschef for i alt 30 nye medarbejdere, hvoraf cirka halvdelen er ansat på fuldtid.