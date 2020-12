Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Klaus og Tina skaber lys i mørket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Klaus og Tina skaber lys i mørket

Sydkysten - 08. december 2020 kl. 12:51 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Kniber med at finde julestemningen frem, og har coronakrisen lagt en dæmper på humøret, så er der måske hjælpe at hente på Mønstedvej 51 i Greve.

Her har de for alvor overskud på julekontoen, og de deler glædeligt ud af den til folk, der kommer forbi.

Det er der efterhånden en del, der gør. Med god grund, fristes man til at sige, for det er næsten umuligt at overse det farvestrålende hus, der, prydet med omkring 100 lysende figurer og 500 meter lyskæde, blandt andet kan ses fra Greve Centervej og øjnes fra Greve Station.

- Der kommer mange forbi, som har set huset udefra og gerne vil se lidt nærmere på det, siger Klaus Bang, der har stået for at sætte de mange julelys op.

- Det har for alvor taget overhånd de seneste to år, siger han med et smil, og forklarer, at han nok har handlet julelys og figurer for et sted mellem 10.000 og 12.000 kroner i løbet af de seneste år.

Juletur i haven

I bilens bagrude ligger et skilt, som byder de nysgerrige indenfor.

"Velkommen. Ring på og få en rundtur" står der. Og med lyskæder i græsset, der guider vejen gennem haven, kan man gå på opdagelse. Man blive også budt på en juleøl eller et lille glas rosé, mens børnene får lidt pebernødder.

- Tina sidder en gang om ugen og laver små poser med pebernødder, så børnene får hver deres og ikke skal stå med fingrene i en skål, siger Klaus Bang.

Smittende julestemning Mens Klaus Bang har stået for at pynte op i haven, så har hans forlovede Tina Løvendahl ansvaret for hyggen indendørs. Hun har altid gået meget op i julen.

- Jeg kommer fra en skilsmissefamilie, men mine forældre gjorde altid meget ud af, at det var vigtigt at få en god jul. Det har jeg selv taget med mig, siger hun.

Klaus Bang lægger heller ikke skjul på, at det var dengang, de to fandt sammen og blev en sammenbragt familie med fire børn tilsammen, at julen fik større betydning i hans liv.

- Det var alt eller intet. Hvis jeg ville have Tina, måtte jeg også tage julen med, siger han med et smil.

Nu har han taget julen til sig i en sådan grad, at han kan tage sig selv i at lede efter ny pynt til haven i marts måned.

- Jeg leder gerne efter ting på sider som Amazon, hvor jeg kan finde nogle ting, som ikke står i det lokale byggemarked, siger han.

På grund af coronakedsomhed kom julelysene op i midten af november, hvilket er lidt tidligere end normalt. De bliver først pillet ned efter nytår.

- Lysene er jo fine nok, fordi det stadig er mørkt og trist. Men alt, der har med jul at gøre, kommer ned mellem jul og nytår, siger Klaus Bang.

Er man blevet nysgerrig kan man lægge vejen forbi Mønstedvej 51. Ellers kan man følge med på facebooksiden Jul på Mønstedvej 51.