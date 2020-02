Se billederne: Kærlighed på Meny'en: Ida og Kim fik hinanden

Se billedserie Ida Meyer og Kim Wagner fik hinanden i Meny i Solrød Center. Foto: Søren Schaadt Larsen

Sydkysten - 22. februar 2020
Af Søren Schaadt Larsen

JA! og JA!, og så blev Ida Meyer og Kim Wagner til Ida og Kim Wagner. I en time var Meny i Solrød Center blevet lukket lørdag eftermiddag, så de to kunne få hinanden foran kiosken, hvor Ida til dagligt ansvarlig, mens Kim Wagner arbejder inde i butikken. Men efter butikkens købmand, Lars Nielsens ord at dømme, var adskillelsen ingen forhindring for parret, som mødte hinanden i arbejdstiden:

- Vi troede jo i begyndelsen, at kiosken var ved at flytte ind i grøntafdelingen, da I først var ved at få øjne for hinanden, lød det i købmandens tale til receptionen, som blev holdt i butikkens delikatesseafdeling. Her var både familie og kolleger samlet til et glas bobler og den første fejring af parret.

Og inden det trefoldige leve, som med moms blev til fire, nåede Lars Nielsen lige at nævne, at det for mange er svært at danne par på jobbet:

- Det er ikke altid nemt, men I har vist, det fungerer, lød det inden hurraråbene begynde.

Noget specielt

Borgmester Niels Hörup (V) viede parret, og selv om han har mere end 600 udførste vielser i bagagen, så var et bryllup i Meny alligevel specielt:

- Kim hev mig til side, og spurgte om han lige måtte snakke med mig, da jeg var nede at handle. Så spurgte han, om jeg ville vie dem her i butikken. Jeg vier gerne folk forskellige steder, hvis de spørger, og de har en god grund til, at det skal være der, og det havde de, fordi det jo er her, de har mødt hinanden, forklarede Niels Hörup kort efter han havde udfyldt ægteskabserklæringerne med underskrifter fra parret samt en skål.

- Jeg føler, det er et privilegium at være giftefoged, og jeg har frihed til at gøre hver enkelt vielse individuel og til noget ganske særligt, lød det fra Hörup inden han læste et kærlighedsdigt op for parret:

- Vil man at en ting skal vare // må man starte med at spare // men om kærligheden på jord // gælder omvendt dette ord // Hvis man vil, at den skal vare // må man give, og ikke spare.

Meny-espalier

Efter selve vielsen gik det nygifte par ind i butikken til receptionen, men først skulle de gennem kollegernes espalier, hvor Meny-flag og diverse grøntsager blev viftet hen over brudeparret.

En time efter bryllupsceremonien begyndte åbnede butikken igen.

- Så kan kunderne komme ind og sige tillykke, og være med til at fejre lidt, lød det fra Lars Nielsen, men det bliver dog uden brudeparret i deres vante funktioner:

- Nej, jeg skal ikke arbejde igen før onsdag, sagde Ida Wagner kort inden kunderne igen blev lukket ind i butikken. I stedet fortsatte hun ind til gæsterne i delikatessen, iført en fin hvid brudekjole.

Da bryllupsreceptionen var ovre, kunne de festklædte gæster fejre brudeparret under mere private former, og ligesom at brylluppet blev holdt et utraditionelt sted, havde brudeparret også sammensat en menu, man ikke ser så ofte til bryllupper: Begges livret, nemlig stegt flæsk med persillesovs.

- Vi har ikke tænkt så meget over, hvad andre mener... Vi har bare valgt et sted og en menu, som var efter vores hjerte og smag, forklarede Kim Wagner, mens bruden stemte i:

- Det er vildt fedt. Det er en drøm, at det kunne lade sig gøre, sagde hun med et stort smil.