Se billederne: Jesper har sat sin nostalgiske og helt unikke Golf til salg

37-årige Jespers gamle drengedrøm af en bil er noget for sig selv. Der er kælet for detaljerne, og de forskellige dele har fået et pift.

GREVE: Det værste ved ens ungdomsminder er, at hvis man genbesøger de gamle ting fra ungdomsværelset, vil de ofte syne mindre i størrelse, de ser mere "trætte" ud, end man huskede dem, og magien er ofte forsvundet. Men sådan er det bestemt ikke gået for Jespers bil, der ellers er hentet fra fortiden. Det skriver DBA GUIDE.

Jesper Hartvigsen ejer en Golf 2 fra 1989. En bil, de fleste kan huske, og som bringer et smil frem. Men bilen vil mange nok også betragte som uddateret.

Det er dog langt fra tilfældet med denne Golf 2. Den har fået sig en gevaldig overhaling, blandt andet i form af en ny og noget mere kraftfuld motor, et Rallybur, tårnstivere, justerbar undervogn og reservedele fra Porsche. Ja, bilen har faktisk fået sig så "voldsom" en makeover, at det har været en lang og sej kamp at få den polske bil godkendt hos en synsmand i Danmark.

I dag har 37-årige Jesper fra Greve, der er bidt af benzin og fede biler, alligevel valgt at sætte sin drengerøvsbil til salg på dba.dk.

En bil - tilsat ekstra hestekræfter Jespers pimpede fortidsslæde kan prale af hele 180 hestekræfter.

- Normalt sidder der en VR4-motor i sådan en Golf 2, men den her bil har fået indsat en VR6-motor, fortæller Jesper til DBA Guide.

Men der er ikke kun føjet ekstra hestekræfter til motorrummet. Kigger du i motorrummet, vil du opdage, at der er overraskende meget plads. Det skyldes, at alt overflødigt og semi-unødvendigt er fjernet fra bilen.

- Bilen står mere skrapt på denne her måde. Og det gør den også lettere og dermed også hurtigere, siger Jesper Hartvigsen.

Golfens ombygning betyder også, at den har fået indsat bur. Buret fylder hele bagsædet, og langs taget og i motorrummet finder du også afstivere.

- Det gør, at bilen ikke krøller sig sammen, hvis den nu skulle rulle rundt i et uheld. Bilens ombygning er inspireret lidt af Rally-kulturen, hvor man kører stærkt på en racerbane med ekstra sikkerhed i bilen i form af bur, fortæller Jesper Hartvigsen.

Der er ingen tvivl om, at bilen er blevet udstyret med en utrolig god accellerationsevne i forhold til at komme op i omdrejninger, og når du skal ned i fart, har bilen også fået udstyr, der klarer den opgave ganske fint:

- Golfen her har fået monteret bremser fra Porsche. Det er måske en smule overflødigt, men det gør jo heller ikke noget, at det ser godt ud.

Derudover er Jespers nostalgiske bil noget bredere end en normal Golf 2, da motorswappet krævede bredere og stærkere hjulophæng.

Jesper fortæller, at bilen, efter den tidligere ejers udsagn, var den eneste med det setup, da han var færdig med den i efteråret 2016.

- Særligt skørtesættet har delt vandende. Nogle elsker det, andre hader det, fortæller Jesper Hartvigsen.

Bilen har fået så overvældende en ombygning, at den ligefrem har været i flere anerkendte bilmagasiner i Tyskland og Polen. Og endda på forsiden.

Selvom Golfen har mere end 30 år på bagen, så holder den sig flot.

Den sværeste bil at sælge Med al det særudstyr var det kærlighed ved første blik, da Jesper scrollede gennem biludvalget på det tyske svar på Bilbasen - 'Mobile' og fik øje på den røde slæde.

- Jeg så den en sen aften og vidste bare med det samme, at den måtte jeg have. Allerede ugen efter havde jeg fået overtalt min nabo til at hente den hjem til mig på en autotrailer i Krakow, siger Jesper til DBA Guide.

Den polske ejer var dog ikke meget for at skille sig af med bilen, og han skrev også efterfølgende til Jesper, at selvom han var tilfreds med sin beslutning, skulle han lige sidde lidt alene i sin stue og "fordøje" det bagefter.

- Jeg kan godt forstå, at det også må have været en smule trist for den tidligere ejer at sælge bilen. Den her bil er også noget helt særligt, og det er da også den bil, af alle dem, jeg har ejet, som er sværest for mig at sælge, siger Jesper Hartvigsen.

Polsk kærlighed lader sig ikke oversætte i Danmark

Selvom Jesper var hurtig på aftrækkeren og på ingen tid fik bilen hentet hjem fra det polske, var der desværre - og på overraskende vis - langt igen i forhold til at få bilen ud på vejene i Danmark.

- En bil købt i udlandet skal igennem et toldsyn, og det var ikke så let. Synsmanden spyttede nærmest kaffen ud af munden og grinede, da jeg kørte Golfen ind i hallen og bad om at få den gennem syn, siger Jesper Hartvigsen.

- 'Den der får du aldrig godkendt', konkluderede synsmanden, da han så min ombyggede Golf, husker Jesper.

Men synsmanden havde desværre ret i lidt af sin dom, for der var lang vej til, at bilen kunne godkendes med de konstruktive ændringer.

- Autoconsult leverede en yderst professionel indsats og fik samtlige ændringer skrevet ind i bilens nye dataerklæring, men først skulle bilen dumpe alle test med et brav, forklarer Jesper Hartvigsen.

En synstest består af tre forskellige tests, og Jespers røde lyn dumpede dem alle tre. Bremsetest, lydmåling og rullefeltserklæring.

- For at få den godkendt, måtte vi til at starte med konstatere, at bilen var skruet alt for langt ned til overhovedet at kunne komme på rullefeltet, siger Jesper Hartvigsen.

Derudover måtte der indkøbes en ny sportsudstødning fra en Golf 2 GTI 16v, som måtte custom-monteres til bananmanifolden fra motoren.

I dag, halvandet år efter, er bilen efter gentagne forsøg nu blevet synet og godkendt af autoconsult, med alt, hvad den har fået monteret.

- Det holdt hårdt, men jeg elsker sgu den bil, siger Jesper til DBA Guide.

Golfen er fyldt med dele, som man ellers ikke ser på den slags bil.

Derfor sælger Jesper sin bil Nu hvor Jesper tydeligvis er så glad for sin bil, undrer mange sig nok over, at han sælger den.

- Bilen har jeg nu haft i halvandet år, og jeg er ikke typen, der dvæler ved mine biler. Jeg skal videre til den næste, og jeg tænker mig ikke så meget om, før jeg handler og er videre til den næste bil, siger Jesper Hartvigsen.

- Derudover fortjener den her bil at komme med biludstillinger og træf, og det må jeg nok indse, at jeg aldrig kommer til.

Selvom halvandet år i Jespers varetægt nok ikke lyder af særlig meget, så er det nok det mest seriøse forhold, Jesper længe har haft til en bil.

- Jeg har aldrig ejet en bil i så lang tid. Jeg har ejet mere end 50 biler, siger han.