Se billederne: Fodboldskole blev afsluttet med vandkamp

Se billedserie Masser af glade børn afsluttede deres fodboldskole ved at skyde vand efter trænerne, som ofte fik gjort sig upopulær hos dagens dommer, der kvitterede med gule, røde og blå kort.

Sydkysten - 03. juli 2021 kl. 08:44 Af AF Michael Hansen

Fredagen i uge 26 på DBU, DIF Get2sport og Ishøj IFs fodboldskole står altid i vandkampens tegn efter frokost, når den traditionsrige fodboldkamp mod trænerne spilles. I år indbød den våde overflade til glidende tacklinger, og dem kom der også nogle stykker af.

Reglerne var egentlig ret simple. De blev styret af en dommer, som kunne uddele gule, røde og blå kort for alt mellem himmel og jord, som straf skulle man løbe, gå eller kravle igennem en markeret bane, hvor de børn, som ikke var på banen for at spille, stod klar til at overdynge »den straffede« med vand. Når man havde overstået sin straf, løb man på banen igen, hvis man altså nåede så langt, for kortene sad løst hos dommeren.

Men for at børnene ikke bare skal løbe rundt og lege med vand alle vegne på Ishøj IFs baner, så var der nogle simple regler, som skulle overholdes.

-Man sprøjter ikke i hovedet på nogen overhovedet fra skulderen og ned, og der må ikke sprøjtes på terrassen. Alle skal have en god oplevelse, og det skal foregå kontrolleret, lød det bestemt fra Kim Herskov, ungdomsformand i Ishøj IF.

Vand fra oven Ugen havde budt på det klassiske lunefulde danske sommervejr og bare minutter inden kampen startede, havde himlen åbent sig og sendt kaskader af vand ned over de i alt 80 børn og 10 trænere. Selv en ordentlig omgang regn kunne ikke slå udøverne ud, for det var planen fra start af, at alle skulle ende med at gå med vådt tøj, så på den måde hjalp vejrguderne egentlig bare til.

Fra ugens begyndelse modtog deltagerne og trænere et officielt DBU-fodboldskolesæt, som gjorde, at de lignede små landsholdsproffere.

-Det har været en skøn uge. Ungerne har virkelig fået brændt noget krudt af. Og allerede nu har fem sagt, at de gerne vil meldes ind, og to er allerede blevet det. Det er vi naturligvis glade for sagde den garvede fodboldtræner, som var for 22ende gang.

Ros til pigetrænerne I sidste uge modtog Ishøj IF 250.000 kroner fra Salling Fondene, som de vil smide direkte ind i pigefodbolden. De første efterspørgsler har klubben såmend modtaget, men allerede på fodboldskolen kan Kim Herskov begynde at se, at pigerne er flere end de plejer.

I år er fire pigeassistentstrænere nemlig med, og de får store roser med på vejen.

-Pigeassistenter har været enestående. De har et omsorgsgen, som drengene ikke har på samme alder, og de har virkelig været en kæmpe gevinst, at de har været med. Jeg håber, at de har fået blod på tanden til at blive klubtrænere på sigt også, for de besidder nogle kvaliteter, som vi virkelig gerne vil udnytte i fremtiden, afsluttede han.

Det var tredje gang, at DBU, DIF get2sport og Ishøj IF havde samarbejdet om den fælles fodboldskole, som havde 80 tilmeldte. De 60 af pladserne var låst til medlemmer af Ishøj IF, men 20 af pladserne var til børn udefra, som måske kunne tænke sig at spille Danmarks nationalsport i fremtiden.