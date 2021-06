Se billedserie Bålet blev tændt klokken 19.30, så kvarterets børn også kunne være med. Foto: Michael Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Eriksminde fejrede sankthans Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Eriksminde fejrede sankthans

Sydkysten - 24. juni 2021 kl. 11:23 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Det var Grundejerforeningen Eriksminde, der havde været primusmotor i at få stablet et sankthans-arrangement på benene, men alligevel var det mødt med en del spænding, for hvor mange ville egentlig dukke op. Det vidste årets båltaler Jesper Kuhre, som er grundejerforeningens formand, ikke, men godt 100 beboere og børn i alle aldre dannede et smukt fakkeloptog fra Eriksmindecentret og gik de små 500 meter ned til giraflegepladsen, for selvom corona stadig er til stede i samfundet, var det atter muligt at afholde nogle arrangementer.

De mange fakler spillede i øvrigt en stor og vigtig rolle i at få tændt sankthansbålet.

I Eriksminde havde de valgt at holde en børnevenlig sankthans. Bålet blev tændt allerede klokken 19.30. På den måde konfliktede det ikke med børnenes normale sengetider, og de fik lov til at være med til alt det sjove.

Jesper Kuhres tale havde et stort fokus på fællesskabet og sammenholdet både i området og i samfundet.

- I aften tænder vi et glædesbål og synger om vores elskede land og nyder en ældgammel tradition med at mødes om et sankthansbål. For mig er det fællesskabets magi. Hele den lange mørke vinter er vi lukket inde i vores huse og corona har ikke gjort det nemmere. Vi har været alene eller med hver vores lille familie. Men nu er det sommer. Det er tid til at hilse på naboerne. Tid til at invitere gæster. Tid til at være sammen, lød det fra Jesper Kuhre.

Endelig var sankthans tilbage og midsommeren, de lyse nætter står for døren, men sankthans kan bare noget helt unikt. Det er som om, at folk får en stoisk ro over sig, når de står skulder ved skulder og betragter de orange flammer. De sagte samtaler ebber ud, mens bålet langsomt knitrer i baggrunden, inden de vilde flammer langsomt, men sikkert får overtaget, og gløderne ryger til tops.