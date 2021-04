Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Den røde løber var rullet ud ved GIC Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Den røde løber var rullet ud ved GIC

Sydkysten - 22. april 2021 kl. 15:56 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Onsdag var en helt ekstraordinær og festlig dag for kommunens sportsklubber og foreninger, da de igen kunne få lov til at dyrke sport i hallerne.

Ved Greve Idrætscenter var de så begejstrede, at Greve Håndbold og Greve Gymnastik og Trampolin havde rullet den røde løber ud og pyntet indgangen med flag, da de første børn og unge mennesker kom for at træne lidt ud på eftermiddagen.

- Det var en helt særlig dag, så vi blev enige om, at vi ville gøre noget specielt for vores medlemmer, nu når de kunne komme ind og dyrke deres sport i de rette omgivelser, siger Ronni Mark Nielsen, formand for Greve Håndbold.

Han havde taget plads ved indgangen sammen med Sussie Busk Hansen, formand for Greve Gymnastik og Trampolin, og her kunne han med glæde se begejstringen i de unge mennesker ansigter.

- De var lykkelige over at være tilbage, og der var kæmpe smil over hele linjen, siger Ronni Mark Nielsen.

Han fortæller, at den seneste tid har været præget af mange bureaukratiske opgaver, og derfor var han både forbi Greve Idrætscenter og i hallen på Holmeagerskolen for at mærke stemningen i hallerne og se til de unge håndboldspillere.

Dem er der desværre for håndboldklubben blevet lidt færre af under coronanedlukningen, og derfor skal de nu i gang med at vinde nogle af de tabte medlemmer tilbage.

- Vi har mistet et sted mellem otte og ti procent af vores medlemmer, og det vil vi bruge den kommende sæson på at vinde tilbage. Det bliver selvfølgelig lidt nemmere, når vi nu kan bruge hallerne igen, siger han.