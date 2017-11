Se billedserie 366 borgere var samlet til fællesspisningsarrangement i Tunehallerne tirsdag.

Se billederne: Brunch med fest, sang og dans

Sydkysten - 29. november 2017 kl. 16:14 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Iklædt nissehuser stod ledere og personale klar til at byde 366 borgere velkommen til et stort fællesspisningsarrangement i Tunehallerne tirsdag. Arrangementet, som var finansieret via de statslige værdighedsmidler, henvendte sig til hjemmehjælpsmodtagere i den kommunale hjemmepleje i Greve samt deres ledsagere. Det fortæller Rikke Sørensen, områdeleder i hjemmeplejen for området "Stranden".

- Det gik simpelthen så godt. Det var virkelig fantastisk, siger hun om arrangementet, som startede klokken 10.30 og varede tre timer.

Efter ankomsten blev de ældre budt på brunch, som cafeteriet i Tunehallerne stod bag, og derefter var der underholdning med Richard Ragnvald i den store hal, som i dagens anledning var pyntet op i bedste julestil. Musikken var et festligt indslag, som blev meget godt modtaget af deltagerne, fortæller Rikke Sørensen.

- Det var bare en fest. Jeg talte med en 55-årig pårørende bagefter, som var der med sin 85-årige far. Hun sagde: Der er ikke nogen af os, der normalt hører Richard Ragnvald, og jeg havde ingen forventninger om noget som helst, men det var simpelthen bare så fantastisk godt. Hun sagde, at det var helt utroligt, for selv hendes far, der ikke havde villet med fra morgenstunden, havde stjerner i øjnene, siger Rikke Sørensen og fortæller, at den pårørende tilkendegav, at hun gerne ville hjælpe til en anden gang, hvis et lignende arrangement blev afholdt.

Fantastisk at få lov

I løbet af dagen blev der også sunget fællessang, og Rikke Sørensen fortæller, at der var en ældre dame, som meldte sig frivilligt til at synge for på sangen "Livstræet". Desuden var der lotteri, hvor deltagerne havde mulighed for at vinde alt fra chokolade til julekugler.

Også kommunens forebyggelseskonsulent sagde et par ord om den hjælp, som de ældre kan få. Forebyggelseskonsulenterne tager ud på besøg hos borgerne, når de rammer en vis alder, for at høre, hvordan det går med dem, og om de har brug for støtte, fortæller Rikke Sørensen.

Hun forklarer, at arrangementet havde til formål at skabe fællesskab omkring måltiderne og skabe en bedre appetit hos småtspisende ældre. Det skal give grundlaget for en bedre ernæring og trivsel, og så skal det forebygge ensomhed blandt de ældre, forklarer områdelederen.

Hun fortæller også, at det betød meget for personalet at være med til det store arrangement, hvor de fik mulighed for virkelig at gøre noget ekstra for de ældre.

- For os er det fantastisk at få lov til. Alle de personaler, der cykler fra borger til borger i snestorm og al slags vejr, og som i dagligdagen har rigtig mange opgaver, de brænder lige præcis for at være sammen med borgerne og gøre en forskel, siger Rikke Sørensen, der også sender en tak til personalet i hjemmeplejens Tune-distrikt for den store indsats med at pynte op og gøre klar til arrangementet i Tunehallerne.

Tirsdagens arrangement var for hjemmehjælpsmodtagere i Greve Kommunes kommunale hjemmepleje - dvs. områderne "Stranden" og "Tune". Den kommunale hjemmepleje dækker dog ikke Hundige-området.