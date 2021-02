Scheelsbeck overtager ledig plads i byrådet

- Jeg glæder mig enormt meget til at tage endnu en tørn i byrådet. Jeg har jo prøvet det i fire år tidligere, så jeg ved, hvad jeg går ind til. Det er sjovt og spændende, og Det Konservative Folkeparti er jo et parti på vej frem, og vi oplever både en stigende interesse og flere medlemmer, og det er fedt at være en del af, siger Morten Scheelsbeck, der også er opstillet til byrådsvalget til november på den konservative liste.