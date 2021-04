Foto: Emil Kristensen

Sarmad havde lige åbnet, da corona kom. Nu prøver han igen

Sydkysten - 03. april 2021 kl. 05:27 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Det er helt tydeligt, at det kribler i fingrene på Sarmad Abdllahi, der glæder sig til, at han om 6. april kan byde kunderne velkommen i Sams Barbershop på Greve Strandvej,

Noget tyder på, at kunderne har det på samme måde, for Sarmad kan fortælle, at kalenderen allerede nu er booket i den første uge efter genåbningen, og fortsætter bestillingerne i samme tempo, så går der ikke længe, før de efterfølgende uger også er fuldt booket.

- Jeg glæder mig, og jeg er spændt på at åbne igen, men jeg føler, at jeg skal starte helt forfra, siger Sarmad Abdllahi.

Sådan har han det, fordi han efter åbningen af Sams Barbershop 1. november, kun nåede at have åbent i syv uger, inden regeringen lukkede landet ned kort før julen 2020.

- Jeg var lige begyndt at have travlt og oplevede, at kunderne begyndte at vende tilbage. Samtidig begyndte rygtet om barbershoppen at brede sig i lokalområdet, siger Sarmad Abdllahi.

Men selvom genåbningen vækker glæde hos den selvstændige barber, så er der også skår i glæden. Han ser nemlig ikke frem til, at han skal bede kunderne om at vise enten coronapas eller en negativ test, som er regeringens adgangskrav for at komme til blandt andet frisøren.

- Det bliver virkelig nederen, at jeg skal stå og være coronapoliti overfor kunderne. Jeg prøver at skabe en hyggelig og venskabelig stemning i salonen, og det spiller ikke rigtig sammen med, at jeg skal stå og tjekke, om de er blevet testet eller vaccineret, siger Sarmad Abdllahi.

Det bedste ud af situationen

Inden 28-årige Sarmad Abdllahi åbnede barbershoppen i Greve, havde han arbejdet otte år i en lignende salon på Istedgade i København. Og selvom han i salonen har skabt kollegaer og venner for livet, så var tiden kommet til at starte sit eget, fortæller han.

- Jeg har altid drømt om mit eget, og tidspunktet føltes rigtigt. Jeg vidste selvfølgelig godt, at der var risiko for, at vi blev lukket ned, men jeg krydsede fingre for, at vi kunne undgå det, siger han.

Som nystartet virksomhed har der ikke været meget hjælp at hente i form af hjælpepakker og lønkompensation, men på trods af den manglende indtjening, har Sarmad forsøgt at få det bedste ud af situationen.

- Det var meget stressende i starten, men da jeg indså, at der ikke var noget at gøre, har jeg brugt tiden på nogle af de ting, jeg har for travlt til i hverdagen, siger han.

- Jeg har gået mange ture, virkelig mange, cyklet og brugt tid med min mor, nevøer og niecer.

Derudover har han sat i stand derhjemme, i salonen og i Café Jenners på længere nede af Strandvejen, som hans hustru ejer og driver.

Den gode oplevelse

Sarmad Abdllahi drømmer om, at barbershoppen på sigt bliver et hyggeligt samlingspunkt, hvor kunderne selvfølgelig får god behandling og et resultat, de er tilfredse med, men også et sted, hvor hyggen og fællesskabet er i højsædet. Derfor er barbershoppen indrettet med bløde Chesterfield-møbler, og et råt look med pudsede vægge og interiør i mørke nuancer.

- Det skal være et sted, hvor man kan lide at komme, og hvor man kan få en god snak med hinanden, både mellem frisørerne og mellem kunderne, siger han.

Han er inspireret af den tidligere arbejdsplads, hvor de ofte rykkede stolene ud, så kunderne sad med ansigterne mod hinanden i stedet for at se ind i spejlet.

- Det er min drøm og mit mål, at der på sigt skal være to ansatte udover mig, og det er helt sikkert den slags stemning, jeg vil prøve at skabe.

Af samme grund er der også sat en halv time af til hver kunde, og det er rigeligt tid til den store tur, hvor alt fra skæg, håret, øjenbryn og næsehårene får en tur.

- Der vil også være kunder, hvor det tager et kvarter, men jeg vil hellere have god tid, så kunderne ikke føler, at de kommer ind på et samlebånd, siger Sarmad.

Drømmen om at udvide barberbiksen led dog et mindre knæk med nedlukningen. Det var målet, at han her i april skulle have skabt så stor en kundebase, at der var behov for en frisør mere i butikken.

- Nu starter jeg forfra, og så håber jeg, at nogle af de kunder, som nåede at besøge mig, de kommer tilbage igen, siger Sarmad.

Han fortæller, at de typiske kunder kigger ind en gang om ugen eller hver anden uge.

- Men jeg har også nogle af dem, der kommer to til tre gange om ugen for at få trimmet skæg og hår, siger han.