Samler ind til hjertestarter i Jersie

Dorthe Groth Kjær, der er mor til en elev på Jersie Privatskole, havde set et opslag fra Hjerteforeningen. Hun henvendte sig til skolen med et forslag om at samle en stor gruppe forældre, der sammen skal dække 15 ruter ved Hjerteforeningens store landsindsamling søndag.

Nu er det ikke sådan, at nogen forventer, at skoleelever får hjerteanfald. Men der arbejder voksne på skolen, og det er selvfølgelig meningen, at hjertestarteren skal placeres, så den er let at finde frem til, hvis der bliver brug for den i lokalområdet. Altså en win-win for alle.