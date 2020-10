Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF & VUC og Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk, er blevet enige om en ny samarbejdsaftale, der giver mulighed for både en ny uddannelsesinstitution og boliger.

Samarbejdsaftale om Nordporten - en ny bydel i Vallensbæk

Vallensbæk: Nyskabende samarbejdsaftale giver mulighed for en ny, moderne uddannelsesinstitution i Vallensbæk Nord og boligtyper for alle, herunder både seniorboliger og ungdomsboliger.

- Vi udvikler et nyt spændende kvarter, hvor der bliver en helt nybygget uddannelsesinstitution, som kommer til at stå som et fyrtårn for Vallensbæk, siger borgmester Henrik Rasmussen, der får opbakning fra Socialdemokraterne.