Sagsbehandlere er ved at drukne i sager

Sydkysten - 01. september 2021 kl. 18:52 Af Helle Midskov

Et enigt byråd besluttede, at Børn og Unge Rådgivning i Solrød akut tilføres syv nye medarbejdere.

Har Venstre og borgmesteren eller måske hele byrådet sovet i timen, eller gik der for alvor valgkamp i byrådet på det første møde efter sommerferien, som er her to og en halv måned før kommunalvalget. Sagen om en tiltrængt merbevilling til Børn og Unge Rådgivningen på fem sagsbehandlere og to faglige koordinatorer fik i hvert fald mikrofonerne til at gløde.

Sagsbehandlerne i rådgivningen sidder i dag med gennemsnitligt 38 sager pr. medarbejder, og det er langt fra den Solrød-model, som byrådet tidligere har aftalt, hvor tallet var nede på 23 sager pr. medarbejder. Med den akutte opnormering af medarbejdere i første omgang frem til 2023, så vil sagsbehandlerne få i gennemsnit 25-28 sager pr. rådgiver. Børn og Unge Rådgivningen sidder blandt andet med det specialiserede børneområde, handicapområdet, overgrebssager, ungdomskriminalitet mm. Der har i 2021 været et antal sager, som varierer mellem 450 og 590 sager.

Et enigt byråd besluttede opnormeringen frem til i første omgang 2023, men beskyldningerne føg gennem lokalet om manglende handling frem til beslutningen.

Formand for Familie- og Uddannelsesudvalget, Kim Sunesen (V), meldte klart, at det var en usædvanlig sag, der lidt var løbet fra byrådet på grund af det øgede behov, hvor man i første omgang kan gå ind og dække ekstraudgiften med budgetsikkerhedspuljen.

- Vi må målrette indsatsen, sagde formanden blandt andet om opnormeringen, hvor der også er tilført adskillige millioner kroner til området.

Kæmpe udfordring Jonas Ring Madsen fra Socialdemokratiet mente ikke, at hverken initiativ eller økonomi var fulgt med.

- Endelig er det gået op for borgmesteren og Venstre, at vi står med en kæmpe udfordring i Børn og Unge Rådgivningen. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi mildest talt er bekymrede for den udvikling, der har eksisteret de sidste fire år, hvor skeletterne skal vælte ud af skabet, før der sker noget. Vi må konstatere, at den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet er presset. Økonomien er ikke fulgt med det stigende antal borgere, det stigende antal indrapporteringer og den stigende kompleksitet i sagerne, som vi oplever i Solrød kommune. Det skal vi gøre noget ved, kom det fra Jonas Ring Madsen, som fortsatte:

- Socialdemokratiet støtter naturligvis den genopretningsplan, der ligger her, og vi tror på, at den vil bringe Børn og Unge Rådgivningen tilbage på sporet.

Emil Blücher fra Liberal Alliance stemte i:

- Der skulle være sket noget for længe siden. Det var Bo Nygaard Larsen fra De Radikale helt enig i, og han var ked af udviklingen.

- Det er en tragisk sag. Jeg har tidligere foreslået, at der skulle ansættes flere medarbejdere, så de fik færre sager. Når vi foreslog, at der skulle ansættes en eller to medarbejdere mere, fik vi at vide, at det var utopi. Nogle sagsbehandlere har haft 40 sager, hvor målet er 23 sager pr. medarbejder, sagde Radikales medlem af byrådet og fortsatte:

- Når man når op på 40 sager, så er det ikke rimeligt.

Borgmester Niels Hörup (V) sagde afslutningsvis:

- Det er let nok at skyde på borgmesteren, men vi har tilført området tocifret millionbeløb hvert år. Vi er de seneste år gået fra at tilføre 46 til 75 millioner om året. Senest har vi i april tilført yderligere 15 millioner kroner. Jeg kan desuden ikke se, at der for 2020 er kommet forslag fra andre partier om ansættelse af yderligere medarbejdere på området. Men der er altså andre forhold, som spiller ind. Jeg glæder mig over, at der er bred opbakning til forslaget med 18 ud af 18.

Havdruplistens Henning Christiansen var ikke til stede ved byrådsmødet.