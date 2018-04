Sådan så det ud i april 2013, hvor de dengang lockoutede lærere i Greve valgte at stille sig op foran jobcentret. Foto: Johan Monggaard

Send til din ven. X Artiklen: Særlig pulje til lockout-kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Særlig pulje til lockout-kroner

Sydkysten - 26. april 2018 kl. 10:35 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad skal der ske med de penge, som Greve Kommune sparer på lønudgifter, hvis overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte ender med strejke og lockout, og kommunen derfor ikke skal udbetale løn til de medarbejdere, der bliver berørt af konflikten? Det spørgsmål behandlede Greve Byråd mandag aften.

Økonomi- og Planudvalget havde på forhånd anbefalet at placere pengene i en særlig pulje under Økonomi- og Planudvalget. Her skal de reserveres til formål inden for det samme kommunale område, som de sparede lønudgifter måtte komme fra i tilfælde af en konflikt.

- Nu ved vi jo ikke, hvor det ender, og jeg tror, vi alle sammen håber på en fornuftig løsning. Jeg tror, vi alle sammen håber på, at det her går i sig selv, sagde borgmester Pernille Beckmann (V) på byrådsmødet om den konflikt, der venter, hvis ikke overenskomstforhandlingerne ender med et forlig.

- I Økonomi- og Planudvalget har vi drøftet den her sag i fællesskab, og vi har egentlig været enige om, at de her penge, som eventuelt måtte komme, dem vil vi gerne fastholde i de områder, hvor de eventuelt måtte komme fra, tilføjede borgmesteren.

Det var der bred opbakning til i byrådet, hvor forslaget strakte sig ind i det efterfølgende punkt på dagsordenen. Her havde Socialdemokratiet fremsat et lignende forslag med det formål at sikre, at sparede midler ved en eventuel lockout ikke bruges til at imødekomme budgetbesparelser, men bliver i det område, de var tiltænkt.

- Det er jo netop på det kommunale, statslige og regionale område, at vores danske model er lidt udfordret, fordi at den ene part faktisk tjener penge på, at der er en konflikt. Det skulle man nok kigge på fremadrettet, hvordan man får løst den del, lød det blandt andet fra Niclas Bekker Poulsen (S), som i samme ombæring hæftede sig ved, at forslaget allerede var blevet besluttet i forbindelse med punktet forinden.

Fristen for en overenskomstaftale for de offentligt ansatte er den 1. maj. Er der ikke en aftale på plads inden da, er der varslet strejke fra den 6. maj og lockout fra den 12. maj.