Salgsleder Anders Laursen viser T-shirten frem, som er designet af Anders Morgenthaler. Foto: Emil Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: Sælg T-shirts og få penge i kassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sælg T-shirts og få penge i kassen

Sydkysten - 03. april 2020 kl. 13:12 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse uger gør vi på Sydkysten reklame for et tiltag, der hedder Støt Lokalt.

Det går i sin enkelhed ud på, at nødlidende butikker og foreninger har mulighed for at sælge T-shirts med budskabet "Støt Lokalt". Butikkerne og foreningerne har ingen udgifter ved salget af T-shirts, men kan alligevel smide 70 kroner i kassen for hver T-shirt de sælger.

- Vi har valgt at gøre reklame for det her tiltag, fordi det kan give lidt penge i kassen hos de lokale virksomheder. Det er en af de ting, vi kan gøre for at hjælpe, siger Anders Laursen, salgsleder hos Sydkysten.

- Det er jo heller ingen hemmelighed, at vi lever af de lokale virksomheder og foreninger, og derfor har vi en interesse i, at de også er her efter krisen. Man kan sige, at det er en slags hjælp til selvhjælp, tilføjer han og understreger, at Sydkysten ikke tjener penge på at bringe annoncen.

Sælges over nettet

Helt lavpraktisk sælges T-shirts ved, at man tilmelder sig ved at skrive en mail til T-shirttrykkeren, som står bag tiltaget. Herefter vil man få tilsendt et link, og når folk køber en T-shirt igennem linket, lander der 70 kroner i kassen. Alt det praktiske såsom forsendelsen står T-shirttrykkeren for.

En T-shirt koster 120 kroner plus fragt, og de 50 kroner, som T-shirttrykkeren modtager, dækker lige de udgifter, der er forbundet ved arbejdet.

T-shirten er designet af multikunstneren Anders Morgenthaler, og er man interesseret i at sælge den, skal man sende en mail til mail@tshirttrykkeren.dk og fortælle lidt om sin forretning eller forening. Herefter vil man få tilsendt et link, som man kan dele via sin hjemmeside eller de sociale medier.

Der kan læses mere om tiltaget på www.tshirttrykkeren.dk/info